VIDEO: Kopā ar Intaru Busuli Latvijā tapis pirmais džingls par godu "Zila cena - zema cena"
29. jūlijā "Maxima XX" veikals Jūrmalā uz īsu brīdi pārtapa par Intara Busuļa koncertzāli. Tas notika par godu draudzības uzsākšanai starp mūziķi un “Maxima Latvija” līdz šim vērienīgākās cenu samazināšanas iniciatīvas “Zila cena – zema cena” ietvaros. Par godu sadarbībai mūziķis radījis īpašu muzikālu džinglu, galvenajā lomā liekot zemu cenu un tuvā nākotnē norisināsies simboliska tūre pa Latviju, kuras norisēm varēs sekot līdzi sociālajos medijos.
“Esmu piekritis “Maxima” aicinājumam sadarboties un priecīgs piedalīties “Zila cena - zema cena” iniciatīvā, jo laikā, kad ikdienas izdevumi daudziem cilvēkiem kļūst arvien lielāki, īpaši svarīgi ir risinājumi, kas palīdz ietaupīt. Man šķiet vērtīgi, ka cilvēkiem ir iespēja iegādāties ikdienā nepieciešamos produktus par pieejamākām un izdevīgākām cenām. Un bija arī interesanti sadarbības uzsākšanas ietvaros piedalīties izaicinājumā, apkalpojot klientus kasē - jāatzīst, darbs ir ļoti atbildīgs un uzmanību nedrīkst novērst ne uz mirkli,” norāda mūziķis Intars Busulis.
“Mūsu galvenais mērķis ir ik dienu rūpēties, lai Latvijas iedzīvotājiem būtu pieejami ikdienā iemīļoti produkti par izdevīgām cenām. Par godu “Maxima Latvija” 25 gadu jubilejai esam īstenojuši lielāko cenu samazināšanas iniciatīvu uzņēmuma vēsturē “Zila cena – zema cena”, kuras ietvaros esam samazinājuši regulāro cenu vairāk kā 8000 precēm, kā arī esam uzsākuši sadarbību ar mūziķi Intaru Busuli. Ar šo sadarbību vēlāmies būt vēl tuvāk Latvijas iedzīvotājiem, gan nodrošinot zemas cenas, gan arī pārsteidzot mūsu klientus visdažādākajos veidos – šajā reizē viesojoties “Maxima XX” veikalā Jūrmalā, nākotnē – arī citos veikalos. Tam jau varēs sekot līdzi mūsu sociālos tīklos,” stāsta “Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule.
Jaunā cenu iniciatīva aptver plašu ikdienas preču klāstu – piena produktus, svaigu gaļu un zivis, augļus un dārzeņus, maizes un konditorejas izstrādājumus, bakalejas preces, dzērienus, zīdaiņu pārtiku, zivs izstrādājumus, saldētās preces un citus ikdienā būtiskus pārtikas produktus. Lai preces būtu viegli atpazīstamas, to cenu zīmes ir marķētas zilā krāsā, simbolizējot zemāku regulāro cenu. Plašāku informāciju par pieejamajiem produktiem un to klāstu var atrast https://www.maxima.lv/zila-cena-zema-cena.