Pazudušais suns pēc pieciem gadiem atgriežas pie saimniekiem, lai gan tika atrasts 1000 kilometru attālumā
Kāds suns ASV pēc piecu gadu ilgas prombūtnes atkal nonācis pie savas ģimenes — viņu atrada vairāk nekā 600 jūdžu (ap 1000 kilometru) attālumā no mājām, pie kādas kravas automašīnu stāvvietas Indiānas štatā.
2021. Gadā suns Čongs pazuda no savām mājām Linkolnā, Nebraskas štatā. Tā saimniece Inmakulada Džekmena stāsta, ka ģimene pēc mīluļa pazušanas nav pārstājusi cerēt viņu kādreiz atrast.
“Es joprojām viņu meklēju. Mēs braucām uz mūsu veco apkaimi, skatījāmies apkārt un centāmies saprast, vai kāds viņu nav izvedis pastaigā vai viņš kaut kur pats nestaigā,” vietējiem medijiem stāstīja Džekmena.
Cerība piepildījās piecus gadus vēlāk, kad kāds draugs sociālajos tīklos pamanīja ierakstu par atrastu suni. Izrādījās, ka tas ir Čongs — viņš bija atrasts pie kravas automašīnu stāvvietas Indiānā, nedaudz vairāk kā 1000 kilometrus no savām mājām.
Džekmena sazinājās ar Hendriksas apgabala dzīvnieku patversmi, lai atgūtu savu mīluli, taču tur viņu sagaidīja negaidīts pavērsiens — pa gadiem, kamēr suns bija pazudis, kāds bija reģistrējis viņam jaunu mikroshēmu.
Patversmes darbiniekiem nācās sazināties ar personu, kura mikroshēmu bija ievietojusi, un piedāvāt tai iespēju suni paņemt. Tomēr, ja trīs dienu laikā atbilde netiktu saņemta, Čongs varētu atgriezties pie savas sākotnējās ģimenes.
“Viņi man teica, ka visi cerēja un lūdza, lai tie cilvēki ar viņiem nesazinātos,” atcerējās Džekmena.
Pēc noteiktā termiņa Čongs beidzot atgriezās mājās, kur viņu sagaidīja saimniece un arī jaunais ģimenes loceklis — suns Či Či, kuru ģimene bija adoptējusi laikā, kad Čongs bija pazudis.
Patversmes publicētajos kadros redzams, ka sākumā suns pēc piecu gadu šķiršanās šķiet apjucis, taču drīz vien atpazīst savu saimnieci, pieglaužas viņai un priecīgi rej.
Džekmena norāda, ka šis stāsts ir atgādinājums visiem mājdzīvnieku saimniekiem, kuri joprojām gaida savu pazudušo mīluļu atgriešanos.
“Nekad nezaudējiet cerību. Pagāja pieci gadi, bet mēs viņu atradām,” viņa sacīja.