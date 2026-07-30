Sems Smits nāk klajā ar nozīmīgiem jaunumiem par savu mīlas dzīvi
Dažas nedēļas pirms sava piektā studijas albuma “Hazel Eyes” laišanas klajā britu dziedātājs un komponists Sems Smits paziņojis par nozīmīgiem jaunumiem savā privātajā dzīvē. Mūziķis ir saderinājies!
Gatavojoties sava piektā studijas albuma izdošanai, Sems Smits svin jauna dzīves posma sākumu. Dziedātājs un dziesmu autors izdevumam “The New York Times” apstiprinājis, ka ir saderinājies ar dizaineru Kristianu Kovenu. Šis modes mākslinieks ir ģērbis tādas slavenības kā Lady Gaga un Dženiferu Lopesu. Sems Smits un Kristians Kovens ir kopā aptuveni trīs gadus.
Sems Smits un Kristians Kovens
Šis paziņojums izskanējis tikai dažas nedēļas pirms Smita jaunā albuma “Hazel Eyes” iznākšanas. Sarunā ar “The New York Times” pieckārtējais “Grammy” balvas ieguvējs sacīja, ka albuma nosaukums ir veltījums Kovena acu krāsai, savukārt tādas dziesmas kā “Everlasting Love” un “My Guy” ir iedvesmojušās no viņu attiecībām.
Smits, kurš sevi identificē kā nebināru personu un vēlas, lai viņu uzrunā ar vietniekvārdu “viņi”, intervijā neatklāja bildinājuma detaļas, taču sacīja: “Es jūtos labi, es jūtos laimīgs.” Vēlāk viņš piebilda: “Man šķiet, ka šajā laikā un šajā pasaulē būt kvīram un dziedāt mīlestības dziesmas ir kaut kas radikāls. Es neļaušu indīgajām lietām, ko lasu un redzu, ietekmēt to, kā es mīlu.”
Smits un Kovens uzauga netālu no Kembridžas Anglijā – aptuveni desmit minūšu brauciena attālumā viens no otra, taču iepazinās internetā vien 2022. gadā. Kā vēsta žurnāls “People”, tā paša gada decembrī Kovens pavadīja Smitu uz Balto namu, kur dziedātājs uzstājās ceremonijā Dienvidu zālienā pēc tam, kad toreizējais prezidents Džo Baidens bija parakstījis likumu par cieņu pret laulību, kas paredz likumīgi noslēgtu laulību atzīšanu neatkarīgi no partneru dzimuma.
Sems Smits un Kristians Kovens pirmo reizi kopā uz sarkanā paklāja izgāja 2024. gada “Met Gala” pasākumā, kad Smits bija ģērbies īpaši viņam darinātā smokingā, ko izstrādājis Kovens.
“Es nevarētu iedomāties labāku pavadoni šim vakaram,” Smits toreiz sacīja žurnālam “Vogue”. “Es vienmēr jūtos skaists, kad valkāju Kristiana radītās drēbes – gan ārēji, gan dvēselē. Šī vakara tērps man der īpaši nevainojami.”
Arī šī gada maijā notikušajā “Met Gala” pasākumā mūziķis bija ģērbies vienā no Kovena dizainētajiem tērpiem. “Es vienmēr esmu mīlējis Ertē. Man patīk, kā viņš ar savām iztēles bagātajām ilustrācijām atklāja pasaulei kostīmu mākslas skaistumu,” vēlāk par Smita 2026. gada “Met Gala” tēlu sacīja Kovens, atsaucoties uz Krievijā dzimušo franču mākslinieku un dizaineru, kurš bija pazīstams ar operas un teātra kostīmu dizainiem. “Šis tēls ir mīlestības vēstule modes ilustrācijas karalim un manam mīļotajam Semam.”