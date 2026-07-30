Rīgā pirmo reizi uzstāsies noslēpumainais britu reperis EsDeeKid
Noslēpumainākais britu reperis EsDeeKid izziņojis savu koncertturneju "Council House Rat Tour" un pirmo reizi uzstāsies Latvijā.
12. novembrī viņš muzicēs Rīgā, koncertzālē "Palladium".
Īsā laikā EsDeeKid ir kļuvis par vienu no visvairāk apspriestajiem jaunajiem vārdiem uz Lielbritānijas hiphopa skatuves. Sekojot savam radošam redzējumam, viņš ir izveidojis unikālu pasauli, kurā apvienojas mūzika, vizuālā estētika un stāstu veidošana, pārvēršot uzticīgu fanu kopienu par globālu kustību. Savas karjeras laikā EsDeeKid ir sasniedzis vairāk nekā divus miljardus straumējumu mūzikas platformās, ierindojot viņu starp spilgtākajiem savas paaudzes jaunajiem māksliniekiem.
Viņa debijas projekts "Rebel", kas tika izdots 2025. gada jūnijā, tiek uzskatīts par vienu no nozīmīgākajiem desmitgades repa relīzēm. Albums sasniedza 23. vietu "Billboard 200" topā un astoto vietu Apvienotās Karalistes oficiālajā albumu topā. Pagājušā gada nogalē tas kļuva par pasaulē visvairāk straumēto repa albumu pēc ikdienas klausījumu skaita, un šobrīd "Rebel" ir visilgāk "Billboard" topā pabijušais Apvienotās Karalistes repa albums vēsturē.
Albums EsDeeKid atnesa trīs singlus, kas iekļuva Lielbritānijas top 20, vairākus ierakstus "Billboard Hot 100", "BRIT Awards" nomināciju kategorijā "Labākais gada jaunais mākslinieks", kā arī izpārdotas koncertturnejas trīs kontinentos. Vien uz koncertiem Losandželosā virtuālajā rindā pēc biļetēm gaidīja vairāk nekā 27 000 cilvēku.