ASV pāris pēc slepenām dzemdībām apgalvoja, ka mazulis bijis tikai "joks"
ASV Floridas štatā dzīvojošs jauns pāris aizturēts saistībā ar sava jaundzimušā bērna iespējamo nāvi. Izmeklētāji uzskata, ka mazulis pēc slepenām dzemdībām pazudis bez vēsts, bet vecāki vēlāk radiniekiem stāstījuši, ka bērns nemaz nav eksistējis.
21 gadu vecais Leons Alehandro jaunākais (Leon Alejandro Jr.) un 20 gadus vecā Samanta Feliza (Samantha Feliz) tika aizturēti Ziemeļkarolīnas štatā, kur, pēc policijas domām, abi bija paslēpušies pēc aizbēgšanas no Floridas. Viņi gaida izdošanu Floridas varasiestādēm.
Izmeklēšana sākās 2025. gada sākumā, kad policija noskaidroja, ka Felizai laika posmā no 2024. gada 6. decembra līdz 2025. gada 5. janvārim piedzimis bērns. Varasiestādes uzskata, ka dzemdības notikušas slepeni un nevis slimnīcā.
Izmeklētāji noskaidrojuši, ka pirmajā dzīves mēnesī radinieki redzējuši pāri kopā ar zīdaini, taču pēc tam bērns vairs nekad nav redzēts.
Saskaņā ar tiesas orderi pēdējā zināmā mazuļa fotogrāfija uzņemta 2025. gada 5. janvārī. Tajā bērns, kura identitāte atklāta tikai ar iniciāļiem A.F., esot izskatījies acīmredzami slims un stipri novārdzis.
Policija ar speciāli apmācītu suņu palīdzību pārmeklējusi vairākas vietas, tomēr bērna mirstīgās atliekas nav izdevies atrast.
Izmeklēšanas laikā atklājies, ka abi aizdomās turētie vairākkārt nolieguši bērna eksistenci. Radiniekiem viņi esot apgalvojuši, ka mazulis bijis "joks", bet vēlāk stāstījuši, ka arī grūtniecība bijusi izdomāta, lai izkrāptu ģimenei naudu.
Tomēr izmeklētāju rīcībā nonākušas fotogrāfijas, kurās redzama acīmredzami grūtniece Feliz, kā arī īsziņas, kurās apspriesta grūtniecība un gaidāmais bērns. Noliktavā, kas saistīta ar pāri, atrastas zīdaiņa drēbītes, pozitīvs grūtniecības tests un, iespējams, ar asinīm notraipīti dvieļi. DNS analīzes apstiprinājušas, ka uz atrastajām lietām esošās asinis piederējušas abu bioloģiskajam bērnam.
Lai gan bērnam nav izsniegta dzimšanas apliecība un nav arī medicīnisko dokumentu par viņa piedzimšanu, izmeklētāji uzskata, ka savākto pierādījumu pietiek, lai abiem izvirzītu apsūdzības par bērna nonāvēšanu sevišķi pastiprinošos apstākļos, pierādījumu slēpšanu vai viltošanu, neziņošanu par nāvi tiesu medicīnas dienestam, nepatiesas informācijas sniegšanu par pazudušu bērnu un nepatiesu ziņojumu sniegšanu policijai.
Varasiestādes uzskata, ka pāris pēc notikušā aizbēga no Floridas un dzīvoja pie viena no Alehandro radiniekiem Ziemeļkarolīnā, kur 22. jūlijā abi tika aizturēti.
Izmeklēšana turpinās, un līdz šim varasiestādes nav publiskojušas plašāku informāciju par to, kas, pēc viņu domām, noticis ar pazudušo jaundzimušo.