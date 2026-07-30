Kāpēc tieši tagad ir labākais laiks doties uz Pakrojas muižas Ziedu festivālu?
Lai gan kalendārā vasara rit jau gandrīz divus mēnešus, daba šogad dzīvoja pēc saviem noteikumiem. Spēcīgās lietavas, bieži negaisi un pa brīdim uznākošs tropisks karstums pārbaudīja ne tikai atpūtnieku pacietību, bet arī to cilvēku izturību, kuru ikdienas darbs ir atkarīgs no laikapstākļiem – zemnieku un dārznieku.
Šogad daba diktēja savus noteikumus
Pakrojas muižas dārznieki stāsta, ka īstā vasara puķu dobēs šogad iestājās krietni vēlāk nekā ierasts. Ieilgušais pavasaris un rekordmitrie laikapstākļi mainīja augu augšanas ritmu, tāpēc Vasaras ziedu festivāla iespaidīgākais ziedēšanas laiks ir sācies tikai tagad.
"Kalendārs var rādīt vasaru, taču augi nemelo. Tie vislabāk parāda, kad siltums patiešām ir uzņēmis spēku. Šogad īsto vasaru sajutām tikai jūnija beigās, un tikai tagad parks beidzot sasniedzis to ziedēšanas posmu, ko gaidījām jau kopš jūlija sākuma," stāsta Pakrojas muižas puķu dobju veidotāji.
Pakrojas muižā sākas īstā ziedēšana
Lai gan kalendārā vasara rit jau gandrīz divus mēnešus, daba šogad dzīvoja pēc saviem noteikumiem. Spēcīgās lietavas, bieži negaisi un ...
Lietus – ne tikai svētība augiem
Lai gan daudzi priecājas par lietu, domājot, ka tas augiem nāk tikai par labu, patiesībā garās lietainās nedēļas dārzniekiem kļuva par nopietnu pārbaudījumu. Ilgstoši pārmitrināta augsne palielināja sakņu puves risku, tāpēc nācās regulāri irdināt zemi, rūpēties par ūdens novadīšanu un sekot līdzi tam, lai augi nezaudētu dzīvotspēju un turpinātu veiksmīgi augt.
Vislielākos izaicinājumus piedzīvoja viengadīgās puķes. Atšķirībā no daudzgadīgajiem augiem, kas spēkus bija uzkrājuši iepriekšējās sezonās, tikko iestādītie augi ilgi nespēja pilnībā atklāt savu potenciālu. Ieilguša paaugstināta mitruma dēļ to augšana palēninājās, bet ziedēšana aizkavējās par vairākām nedēļām.
Parks beidzot sasniedzis savu krāšņāko ziedēšanas posmu
Tomēr daba galu galā atalgoja ar uzviju. Šobrīd Pakrojas muižā sācies pats iespaidīgākais Vasaras ziedu festivāla posms – vairāk nekā 10 hektāru lielo parku klāj miljoniem ziedu, uzziedējušas vairāk nekā 450 ziedu šķirnes, bet krāšņās kompozīcijas un iespaidīgās ziedu skulptūras beidzot atklājušās visā savā skaistumā.
"Daba mums katru gadu atgādina, ka to nav iespējams pasteidzināt – varam tikai pielāgoties tās ritmam. Un, kad vasara beidzot uzplaukst visā savā spēkā, saproti, ka gaidīt bija vērts," saka Pakrojas muižas dārznieki.
Īsā vasara aicina apstāties
Pēc viņu domām, tieši tagad ir īstais brīdis doties uz parkiem, dārziem un baudīt dabu.
"Lietuvas vasara vienmēr paskrien ļoti ātri. Tā nekad nav tik gara, kā gribētos, tāpēc tagad ir īstais laiks uz mirkli apstāties, vairāk laika pavadīt dabā un izbaudīt skaistumu, ko tā dāvā. Nākamgad šie mirkļi jau būs pavisam citādi," saka Pakrojas muižas pārstāvji.
Vasaras kulminācija – Lielā vasaras balle
Šīs vasaras kulminācija Pakrojas muižā būs 15. augustā gaidāmā Lielā vasaras balle. Tieši šajā laikā parks būs sasniedzis vienu no iespaidīgākiem ziedēšanas posmiem, un apmeklētāji varēs ne tikai apbrīnot miljoniem ziedu, bet arī uz vienu vakaru iegrimt romantiskā atmosfērā, ko iedvesmojis seriāls "Bridžertoni".
Vakara gaitā "Bridžertonu balles maģiju" radīs Vitauta Dižā Universitātes Kamerorķestris harizmātiskā diriģenta Vītauta Lukoča vadībā. Viesus gaidīs dejas zem atklātām debesīm, eleganta balles atmosfēra, unikāli muižas piedzīvojumi un īpaša iespēja kļūt par īstas aristokrātu balles viesiem. Tas būs vakars, kurā vienosies vasaras ziedēšana, vēsture, kultūra un romantika, vainagojot šī gada Vasaras ziedu festivālu.