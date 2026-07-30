Ar atceltā "Pitbull" koncerta biļetēm varēs apmeklēt Kalvina Herisa koncertu
Amerikāņu repera "Pitbull" atceltā koncerta biļetes būs derīgas elektroniskās mūzikas mākslinieka Kalvina Herisa koncerta apmeklējumam 6. augustā Mežaparka Lielajā estrādē, intervijā Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam "Rīta panorāma" paziņoja abu pasākumu rīkotāju pārstāvis Ģirts Majors.
Viņš uzsvēra, ka iespēju apmeklēt Kalvina Herisa koncertu varēs izmantot tie "Pitbull" koncerta biļešu īpašnieki, kuri to vēlēsies, bet pārējiem tiks atmaksāta par biļetēm iztērētā nauda.
Majors norādīja, ka vēl dažas dienas ir jāpagaida, līdz tiks izplatīta precīza informācija par naudas atmaksas kārtību. Viņš informēja, ka uz nenotikušo "Pitbull" koncertu bija pārdoti aptuveni 40 000 biļešu.
Ņemot vērā tehniskās ķibeles ar "Pitbull" koncerta skatuvi, Majors atklāja, ka Kalvina Herisa koncertam trešdien ir atrasta jauna skatuve, uz kuras pērn koncertēja britu mūziķis Robijs Viljamss, un šī skatuve tagad jau esot ceļā uz Latviju. Šāda izmēra skatuves nav viegli pieejamas, un Baltijā tāda ir tikai viena, piebilda pasākumu rīkotājs.
Pēc koncerta organizatoru sākotnēji skaidrotā, atcelšanas iemesls esot "tehniskas problēmas, kas radušās koncerta tehniskās uzbūves laikā".
Ceturtdien Majors intervijā LTV atklāja, ka koncerta atcelšanas iemesls bija bažas par skatuves konstrukciju drošumu. Par precīzākām detaļām un atbildību joprojām esot daudz neatbildētu jautājumu. Lai to noskaidrotu, tikšot veiktas dažādas ekspertīzes.
Vaicāts, vai atklātās tehniskās problēmas ar skatuvi nevarēja paspēt novērst līdz plānotā "Pitbull" koncerta sākumam, viņš atbildēja, ka tas noteikti būtu darīts, ja tāda iespēja pastāvētu.
Kā ziņots, 6. augustā Mežaparka Lielajā estrādē uzstāsies dīdžejs un dziesmu autors Kalvins Heriss. Šī būs vienīgā Herisa uzstāšanās Baltijas valstīs.