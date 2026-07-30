Atklāts patiesais "Pitbull" koncerta atcelšanas iemesls
Amerikāņu repera "Pitbull" Rīgā plānotā koncerta atcelšanas iemesls bija bažas par skatuves konstrukciju drošumu, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" atklāja pasākuma rīkotāju pārstāvis Ģirts Majors.
Viņš sacīja, ka šie apstākļi koncerta sagatavotājiem kļuva zināmi vien dažas stundas pirms paziņojuma par tā atcelšanu izplatīšanas. Līdz ar to biļešu īpašnieki par radušos situāciju tika informēti, cik vien ātri iespējams.
Majors atzina, ka paziņojums par koncerta atcelšanu bija gana lakonisks, jo visus apstākļus uzreiz nevarēja ātri un precīzi izstāstīt.
Arī tagad vēl esot daudz neskaidrību, piemēram, par to, vai vaina bija pašās skatuves konstrukcijās vai arī to nepareizā montāžā. Lai to noskaidrotu, tikšot veiktas dažādas ekspertīzes.
Pasākuma rīkotāju pārstāvis televīzijai pavēstīja, ka aizvadītajā diennaktī ir droši demontēta visa mākslinieka tehnika, lai netraucēti varētu notikt nākamais "Pitbull" koncerts Lietuvā. "Tas bija ļoti liels darbs, jo tā veikšanai tika piesaistīti ļoti daudz dažādu tehnisko resursu, kas dara darbu, gan arī eksperti, kas sniedza savus rīkojumus, kā šajā situācijā pareizi rīkoties," skaidroja Majors.
Vaicāts, vai atklātās tehniskās problēmas ar skatuvi nevarēja paspēt novērst līdz plānotā "Pitbull" koncerta sākumam, viņš atbildēja, ka tas noteikti būtu darīts, ja tāda iespēja pastāvētu.
Majors vairākkārt uzsvēra, ka koncerta rīkotāji pieņēma profesionālu un atbildīgu lēmumu, ievērojot ļoti stingras starptautiskas regulas, lai viss būtu maksimāli droši, līdz ar to notikušajam nevajadzētu iedragāt rīkotāju reputāciju un turpmākas sadarbības iespējas ar pasaules līmeņa māksliniekiem. Vienlaikus viņš atzina, ka lēmums bija dārgs un ļoti smags.
Pēc koncerta organizatoru sākotnēji skaidrotā, atcelšanas iemesls esot "tehniskas problēmas, kas radušās koncerta tehniskās uzbūves laikā". "Atlikušais laiks nav pietiekams, lai radušās tehniskās problēmas novērstu droši un atbilstoši nepieciešamajiem pasākuma tehniskās realizācijas standartiem," bija teikts organizatoru paziņojumā.
Organizatori solīja, ka informācija par turpmāko rīcību biļešu īpašniekiem tiks nosūtīta e-pastā.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs skaidroja, ka patērētājiem ir tiesības saņemt atpakaļ naudu par atcelto koncertu.