50 gadu vecumā Parīzē miris pazīstamais franču dīdžejs "Kavinsky"
50 gadu vecumā savās mājās Francijas galvaspilsētā atrasts miris slavenais franču dīdžejs un elektroniskās mūzikas producents "Kavinsky", īstajā vārdā Vinsents Beloržē.
Kā informē Parīzes prokuratūra, notikuma vietā netika atrasti aizdomīgi priekšmeti un nav konstatētas vardarbīgas nāves pazīmes. Franču laikraksts "Le Figaro" ziņo, ka mūziķis pirms nāves vairākas dienas sūdzējies par galvassāpēm. Varasiestādes pieļauj, ka viņš varētu būt miris no insulta, taču prokuratūra ir sākusi oficiālu izmeklēšanu, lai noteiktu precīzu nāves cēloni.
Vinsents Beloržē pasaules slavu iemantoja 2010. gadā ar kompozīciju "Nightcall", kas kļuva īpaši populāra pēc tās iekļaušanas kulta filmā "Draivs" ("Drive") ar Holivudas aktieri Raienu Goslingu galvenajā lomā.
"Kavinsky" ar šo hītu uzstājās Parīzes olimpisko spēļu noslēguma ceremonijā. Līdzjūtību saistībā ar mūziķa došanos mūžībā pauž viņa daiļrades cienītāji visā pasaulē. Līdzjūtību izteicis arī Francijas prezidents Emanuels Makrons.