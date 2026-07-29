Kristīnes Opolais galā koncerts ar Plasido Domingo un Maiklu Fabiano
Savu lielo galā koncertu kopā ar simfonisko orķestri un kori sniegs Kristīne Opolais – starptautiski atzītā latviešu soprāns un viena ...
FOTO: Eleganti tērpi un pasaules operas zvaigznes - Jūrmalā izskan Kristīnes Opolais galā koncerts
Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē, 29. jūlijā izskanēja ilgi gaidītais Kristīnes Opolais galā koncerts.
Tajā pirmoreiz Latvijā uzstājās leģendārais operdziedātājs Plasido Domingo. Publiku priecēja arī pasaulē pieprasītais amerikāņu tenors Maikls Fabiano, radot īpašu vakaru ar izcilu mūziku, vasaras noskaņu un starptautiska līmeņa skatuves mākslu.
Vakara programmā skanēja opermūzikas skaistākās lappuses, bet skatītājiem bija iespēja piedzīvot īpašu muzikālu notikumu – leģendārā Domingo uzstāšanos Latvijā. Koncertu kuplināja simfoniskais orķestris un koris.
Koncerta viesi ieradās īpaši sarūpētos un elegantos tērpos, lai baudītu vienu no šīs vasaras nozīmīgākajiem kultūras notikumiem. Jauns.lv galerijā apskati, kādi tērpi izvēlēti vakaram, kurā skanēja pasaules operas zvaigžņu balsis.