400 kilogramus smagais gorilla Koga pārsteidz ar negaidīti maigu žestu
400 kilogramus smagais gorilla Koga parādījis negaidīti maigu pusi – veselības pārbaudes laikā viņš klusi satvēra veterinārās medmāsas roku un neatlaida to visas procedūras laikā. Sirsnīgais mirklis, ko iemūžināja fotogrāfs, sociālajos tīklos aizkustinājis miljoniem cilvēku.
Ņujorkas Bufalo zooloģiskā dārza iemītnieks Koga ir rietumu zemieņu gorilla, kurš šeit dzīvo kopš 2007. gada. Viņš sver aptuveni 400 mārciņas (ap 180 kilogramiem) un ir viens no fiziski iespaidīgākajiem dzīvniekiem zoodārzā.
Ik pēc diviem gadiem Kogam tiek veikta visaptveroša veselības pārbaude, lai pārliecinātos par viņa pašsajūtu. Šoreiz procedūru bija iespēja dokumentēt fotogrāfam Kristianam Dobosievičam, kurš iemūžināja mirkli, kas vēlāk kļuva plaši izplatīts internetā.
Kamēr veterinārārsti pārbaudīja gorillas sirdi, Koga izstiepa roku pretī tuvumā esošajai medmāsai un satvēra viņas plaukstu. Milzīgā dzīvnieka roka mierīgi gulēja cilvēka rokā, kurš tajā brīdī rūpējās par viņa veselību.
Fotogrāfija cilvēkus aizkustināja nevis tāpēc, ka tajā būtu redzams kaut kas dramatisks, bet gan tāpēc, ka tā parādīja neparastu uzticības un maiguma mirkli. Dzīvnieks, kurš ar savu spēku spētu nodarīt nopietnu kaitējumu, izvēlējās pavisam ko citu – mierīgu kontaktu.
Lai droši veiktu pārbaudi, Koga tika iemidzināts. Veterinārā komanda pārbaudīja viņa zobus, acis, muskuļus, locītavas un sirdi, īpašu uzmanību pievēršot sirds veselībai, jo sirds slimības gorillām ir viens no biežākajiem nāves iemesliem.
Fotogrāfs atzina, ka darbs ar tik lielu dzīvnieku sākotnēji var radīt zināmu spriedzi.
“Viņš ir milzīgs un var būt ļoti bīstams dzīvnieks, tāpēc sākumā tas var būt saspringti, taču mūsu komanda ir izcila,” sacīja Dobosievičs.
Pēc viņa teiktā, īpašs bija arī brīdis, kad viņš pats varēja salīdzināt savu roku ar Kogas plaukstu. Tas ļāvis vēl vairāk apjaust dzīvnieka spēku un izmēru.
“Redzēt, cik spēcīgs viņš ir, un vienlaikus būt tik tuvu tik interesantam dzīvniekam – tas daudz ko liek pārdomāt,” sacīja fotogrāfs.
Rietumu zemieņu gorillas ir kritiski apdraudēta suga. To skaits pēdējo 25 gadu laikā būtiski samazinājies malumedniecības, dzīvesvietu iznīcināšanas un slimību dēļ. Zooloģisko dārzu darbs, tostarp regulāras veselības pārbaudes, palīdz saglabāšanas programmās un rūpēs par šo dzīvnieku nākotni.
Par laimi, Kogas pārbaude noritēja veiksmīgi – veterinārārsti nekonstatēja sarežģījumus, un gorilla joprojām ir vesels un dzīvespriecīgs. Taču fotogrāfija ar milzīgo gorillu, kas tur cilvēka roku, jau kļuvusi par atgādinājumu par šo iespaidīgo dzīvnieku neparasto dabu.