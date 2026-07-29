VIDEO: "Kāpēc Rīgā ir iespējams cilvēkus spīdzināt ar troksni?" Vēsturnieks Kaspars Zellis sašutis par mūziku Kimmel kvartālā
Vēsturnieks Kaspars Zellis sociālajos tīklos paudis neapmierinātību ar skaļu mūziku Kimmel kvartālā, kas, pēc viņa teiktā, traucējot apkārtējo māju iedzīvotājiem.
Viņš kritizē pasākumu norisi dzīvojamās apbūves tuvumā un jautā, vai rīdziniekiem joprojām ir tiesības uz mieru savās mājās. Tikmēr iepriekš par Kimmel kvartāla pasākumiem vēstīts arī Latvijas Televīzijas raidījumā "Panorāma", kur secināts – līdz šim būtiski pārkāpumi nav konstatēti un pasākumi notiekot atbilstoši prasībām.
Vēsturnieks Kaspars Zellis platformā "Facebook" publicējis video, kurā dzirdama skaļa mūzika no Kimmel kvartālā notiekoša pasākuma. Viņš norāda, ka kvartāls atrodas tiešā dzīvojamo māju tuvumā, tādēļ skaļā mūzika būtiski ietekmējot apkārtējo iedzīvotāju ikdienu.
"Kāpēc Rīgā ir iespējams cilvēkus spīdzināt ar troksni? Vai tiesības uz atpūtu un mieru savā dzīvesvietā vairs nav tiesības?" raksta Zellis.
Viņš arī pauž neapmierinātību ar Rīgas pašvaldības policijas reakciju, norādot, ka policija esot vien pieņēmusi informāciju par situāciju. Vēsturnieks jautā, kurš Rīgas domē devis atļaujas šādu pasākumu rīkošanai starp dzīvojamajām mājām un kā iespējams šo situāciju atrisināt.
Zellis ierakstā arī asi komentē Kimmel kvartāla rīcību pēc atceltā repera Pitbull koncerta, norādot, ka vieta cenšoties izmantot situāciju komerciāli.
Iepriekš pārkāpumi nav konstatēti
Vienlaikus šī nav pirmā reize, kad sabiedrībā izskan diskusijas par troksni Kimmel kvartālā. Vasaras sākumā par šo vietu sižetu veidoja Latvijas Televīzija, vērtējot iedzīvotāju sūdzības par pasākumu radīto troksni.
Sižetā tika secināts, ka līdz šim pasākumi Kimmel kvartālā notiekot likuma un noteikumu robežās. Lai gan atsevišķos gadījumos saņemti izsaukumi par iespējamu trokšņa traucējumu, pārkāpumi nav konstatēti.
Savukārt daļa apkārtnes iedzīvotāju pasākumus vērtē pozitīvi, norādot, ka vasaras koncerti un kultūras norises pilsētas centrā ir nepieciešamas. Lielākās pretenzijas galvenokārt izskan no cilvēkiem, kuru dzīvesvietas atrodas tieši blakus pasākumu norises vietai.
Kimmel kvartāla gadījums aktualizē plašāku jautājumu par līdzsvaru starp aktīvu pilsētas kultūras dzīvi un iedzīvotāju tiesībām uz mieru savā dzīvesvietā.