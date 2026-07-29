Piecu gadu vecumā viņš nejauši iekāpa vilcienā un pazuda uz 25 gadiem - neticamais stāsts kļuva par Holivudas filmu
Piecu gadu vecumā Sarū Brīrlijs nejauši iekāpa tukšā vilcienā Indijā, gaidot savu vecāko brāli. Kad viņš pamodās, vilciens bija aizvedis zēnu vairāk nekā 1400 kilometru tālu no mājām.
Sekoja gadi uz ielas, adopcija Austrālijā un vairāk nekā divas desmitgades ilgi meklējumi, kas noslēdzās ar neticamu atkalredzēšanos ar māti. Šis aizkustinošais dzīvesstāsts vēlāk iedvesmoja arī Holivudas filmu "Lauva" ("Lion").
1986. gadā piecus gadus vecais Sarū Brīrlijs (Saroo Brierley) dzīvoja nabadzīgā ģimenē Indijas Madhja Pradešas štatā. Kādu vakaru viņš kopā ar vecāko brāli Guddu devās meklēt darbu dzelzceļa stacijā.
Kamēr brālis devās prom uz īsu brīdi, Sarū noguris iekāpa tukšā vilciena vagonā, lai atpūstos. Viņš aizmiga, taču, kad pamodās, vilciens jau bija ceļā. Durvis bija aizslēgtas, un mazais zēns nespēja izkļūt ārā.
Pēc aptuveni 14 stundu brauciena vilciens apstājās Kalkutā (tagad Kolkata) – vairāk nekā 1400 kilometru attālumā no viņa mājām. Sarū neprata pateikt ne sava ciema nosaukumu, ne vecāku adresi, tāpēc neviens nespēja viņam palīdzēt atrast ceļu atpakaļ.
Kādu laiku viņš dzīvoja uz ielas, pārtiekot no nejaušiem darbiem un cīnoties par izdzīvošanu. Vēlāk zēns nonāca bērnu aprūpes iestādē, no kurienes viņu adoptēja austrāliešu pāris Sjū un Džons Brīrliji. Viņš pārcēlās uz dzīvi Tasmānijā, kur uzauga, ieguva izglītību un izveidoja jaunu dzīvi.
Tomēr atmiņas par dzimto ģimeni viņu nepameta. Viņš atcerējās vien dažas detaļas – dzelzceļa staciju, apkārtni un fragmentus no bērnības.
Kad Sarū bija apmēram 30 gadu, viņš sāka izmantot “Google Earth”, lai salīdzinātu satelītattēlus ar savām bērnības atmiņām. Pēc daudzu mēnešu meklējumiem viņam izdevās atrast ciematu Ganeš Talai.
Viņš devās uz Indiju, kur pēc 25 gadu šķirtības satika savu māti Kamlu. Sieviete visu šo laiku nebija pārstājusi cerēt, ka dēls kādreiz atgriezīsies mājās.
Taču atkalredzēšanās nebija tikai priecīga. Sarū uzzināja, ka viņa vecākais brālis Guddu tajā pašā naktī, kad viņš pazuda, bija gājis bojā uz dzelzceļa sliedēm.
Neticamais stāsts kļuva pazīstams visā pasaulē pēc Sarū autobiogrāfijas “Garais ceļš mājup” ("A Long Way Home"), kas vēlāk tika ekranizēta Holivudas filmā “Lauva” ("Lion"). 2016. gadā iznākušajā kinolentē galveno lomu atveidoja Devs Patels, bet Sarū adoptētāju Sjū Brīrliju nospēlēja Nikola Kidmena. Filma guva plašu skatītāju atzinību un saņēma sešas ASV Kinoakadēmijas balvas "Oskars" nominācijas.