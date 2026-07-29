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FOTO; VIDEO: pēc atceltā Pitbull koncerta fani pilsētā rīko paši savas ballītes
Lai arī ilgi gaidītais Pitbull koncerts Mežaparka Lielajā estrādē nenotika, fani no vakara svinībām neatteicās – viņi pulcējās pie estrādes, lai kopā klausītos mākslinieka hitus.
Pēc koncerta atcelšanas Pitbull cienītāji tomēr nolēma vakaru turpināt un pie Mežaparka Lielās estrādes sarīkoja savu neoficiālo ballīti. Fani klausījās repera populārākās dziesmas, dziedāja līdzi un dalījās emocijās pēc negaidītās situācijas.
Pitbull fani pulcējas pie Mežaparka estrādes pēc koncerta atcelšanas
Šī gada 29. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē plānotais un pilnībā izpārdotais Pitbull koncerts ir atcelts, informēja koncerta rīkotāji.
Daudzi apmeklētāji bija ieradušies ar Pitbull raksturīgo tēlu – gludi noskūtām galvām, tumšām brillēm un svinīgu noskaņojumu. Lai arī skatītāji nesagaidīja plānoto uzstāšanos, viņi atrada veidu, kā radīt savu koncertvakara atmosfēru.
Fani pulcējas arī citviet pilsētā.