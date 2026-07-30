Elizabete Hērlija beidzot atklāj, ko domā par sava mīļotā vīrieša meitu Mailiju Sairusu
Aktrises Elizabetes Hērlijas attiecības ar kantrimūziķi Billiju Reju Sairusu viņu pietuvinājušas vienai no slavenākajām ģimenēm popkultūrā. Turklāt viņa atzīst, ka tikšanās ar Billija meitu Mailiju Sairusu pilnībā attaisnojusi cerības.
Viesojoties raidījumā “Radio Andy”, Elizabetei Hērlijai pavaicāts, vai pēc tam, kad viņa publiski apstiprinājusi attiecības ar Billiju Reju Sairusu, aktrisei jau izdevies iepazīties ar viņa meitu - “Grammy” balvu laureāti Mailiju Sairusu. "Jā, esmu viņu satikusi. Mailija ir burvīga," atbildēja aktrise. Hērlija atzina, ka Mailija viņas ģimenē bija labi zināma jau ilgi pirms abu personīgas iepazīšanās – galvenokārt pateicoties dēlam Demienam.
Elizabetes Hērlijas dēlam Demienam „Versace” žakete ar drošības adatām
"Mans dēls dievināja seriālu “Hanna Montana”, tāpēc viņam ļoti patika arī tētis Montana un, protams, pati Mailija. Es vienmēr esmu zinājusi, kas viņa ir. Pusaudža gados Demiens ar lielu aizrautību klausījās viņas mūziku," stāstīja aktrise.
Ar smaidu Hērlija atcerējās, ka vienu no Mailijas populārākajām dziesmām mājās nācies klausīties teju nepārtraukti. “Kopā ar dēlu tūkstošiem reižu esam skatījušies videoklipu dziesmai “Wrecking Ball” un citus, tāpēc mums Mailija bija ļoti labi pazīstama. Jau toreiz zināju, ka viņa man patiks, un tā arī ir,” viņa sacīja.
Elizabete Hērlija un Billijs Rejs Sairuss iepazinās 2022. gadā filmas “Christmas in Paradise” uzņemšanas laikā, bet par savām attiecībām publiski paziņoja 2025. gadā.
Aktrise arī atklāja, ka abi kopā ir jau gandrīz pusotru gadu un bauda mierīgu ikdienu. “Mums patīk vienas un tās pašas lietas, kas citiem varētu šķist mazliet savādas. Mums patīk vērot putnus. Mums ir binokļi un teleobjektīvi, un mēs bieži vērojam plēsīgos putnus. Es rosos dārzā, bet viņš sēž zem koka un spēlē ģitāru. Mēs nevarētu būt laimīgāki,” viņa dalījās.
“Dažiem tas var šķist dīvaini, bet man tā ir īsta laime,” piebilda Elizabete Hērlija.