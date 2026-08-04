Snoop Dogg pastāsta par pieredzi, kad paskatījies acīs nāvei
Reperis Snoop Dogg pastāstījis par pieredzi, kas viņu pārbiedējusi līdz sirds dziļumiem. Viņš uzskata, ka šajā reizē sastapies ar pašu nāvi un to nekad nespēs aizmirst.
Mūziķis nekad nav slēpis, ka regulāri smēķē marihuānu, un par to ir atklāti arī runājis publiskās intervijās. Taču viņš atzinis, ka ir viena narkotiskā viela, kuras ietekme viņu tik ļoti nobiedējusi, ka viņš sev nosolījies to vairs nekad nelietot. Tā bijusi pirmā un vienīgā reize!
Viesojoties podkāstā “Full Send” pirms dažiem gadiem, Snoop Dogg pastāstīja, ka tikai vienu reizi savā dzīvē izmēģinājis psihodēlisko vielu DMT. Pēc viņa teiktā, piedzīvotais bijis tik spēcīgs, ka radījis iespaidu, ka viņš ir nomiris un pēc tam atgriezies atpakaļ dzīvē. Skaņdarba “Young, Wild & Free” izpildītājs stāstīja, ka juties tā, it kā būtu atstājis ķermeni un no malas vērotu pats sevi.
Snoop Dogg pīpē
Tomēr Snoop Dogg atzina, ka tā bijusi biedējoša pieredze, kuras laikā šķitis, ka viņš ieskatījies nāvei acīs. Kad podkāsta vadītāji jautāja, vai viņš redzējis Dievu, Snoop Dogg nekavējoties atbildēja noliedzoši. “Es redzēju nāvi. Ar to man pilnīgi pietika,” viņš atbildēja. Atceroties piedzīvoto, Snoop Dogg pat teatrāli attēloja savas izjūtas, lēnām noslīdot krēslā. Lai arī vēlāk viņš par notikušo pasmējās, reperis uzsvēra, ka nekad vairs nepieskarsies šai narkotiskajai vielai.
DMT (dimetiltriptamīns) ir spēcīga psihodēliska viela, kas var izraisīt ļoti intensīvas halucinācijas. “DMT nelielās devās veidojas ne vien augu, bet arī cilvēku un citu zīdītāju vielmaiņas procesos, kur rodas no dzīvībai neaizstājamās aminoskābes triptofāna ar fermenta INMT palīdzību. Dabiskā DMT funkcija cilvēka organismā joprojām ir neskaidra, tomēr tiek pieļauts, ka DMT darbojas kā neiromediators un tam var būt nozīmīga loma sapņu veidošanā, pirmsnāves pieredzē, dažādās reliģiskās un mistiskās vīzijās,” skaidro interneta enciklopēdija Vikipēdija. “Daudzās antīkajās un mūsdienu kultūrās DMT izmanto kā halucinogēno vielu gan tīrā, gan ajavaskas preparāta formā. To iegūst gan no dabiskiem produktiem, gan sintētiski.”
“DMT smēķējot sāk iedarboties dažu sekunžu laikā. Iedarbība sākas ar īpatnēju troksni ausīs un pirmsnāves pieredzi — apziņas izmaiņām, ķermeņa sajūtu zudumu, elpošanas un sirdsdarbības nejušanu. DMT rada eiforiju, spēcīgas abstraktas un krāsainas vizuālās halucinācijas gan ar aizvērtām acīm, gan ar atvērtām acīm, skaņas un cita veida halucinācijas.”
“Cilvēku stāstos, kas izmēģinājuši DMT un kas ir piedzīvojuši klīnisko nāvi, ir daudz līdzību – indivīdi jūtas nonākuši augstākā realitātē, piedzīvo halucinācijas un kontaktējas ar augstākām ārpuszemes radībām, piedzīvo ekstrēmu emocionālo labilitāti (no eiforijai līdz spēcīgām bailēm) un retrospektīvu skatījumu uz savu dzīvi, atgriežoties normālajā apziņā ar izmainītu personību – tas daudziem pētniekiem ļāvuši izdarīt pieņēmumus, ka pirmsnāves pieredze varētu būt DMT ierosināta reakcija cilvēka organismā.”
“DMT tīrā veidā ir aizliegts gandrīz visās pasaules valstīs. Daudzās valstīs tiek īpaši kontrolēti arī DMT augstās koncentrācijās saturošie augi, it sevišķi “Mimosa tenuiflora”, kas ir aizliegts, piemēram, Apvienotajā Karalistē, Francijā un Polijā.”