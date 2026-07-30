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Aminata: "Es apbrīnoju Laimu Vaikuli"
Dziedātāja Aminata Savadogo ar skatuves dīvu Laimu Vaikuli tuvāk iepazinās, kad bija Latviju pārstāvējusi "Eirovīzijas" dziesmu konkursā, kurā ar pašas sarakstīto dziesmu "Love Injected" izcīnīja sesto vietu.
Aizvadītās nedēļas nogalē Aminata uzstājās Jūrmalā, Laimas Vaikules festivālā "Laima Rendezvous" Dzintaru koncertzālē. Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Aminata atminas, kā pēc dalības "Eirovīzijā" iepazinusies ar Vaikuli. “Es vienmēr esmu viņu apbrīnojusi. Nesen internetā man “uzpeldēja” Laimas uzstāšanās, ar interesi pavēroju, ko viņa ir darījusi uz skatuves un tādā kvalitātē. Tas ir piemērs, kur tiekties – viņas muzikalitāte, talants un balss tembrs.”
Vaicāta, vai gribētu vēlreiz izmēģināt spēkus "Eirovīzijā", Aminata atbild piesardzīgi: “Nekad nesaki nekad, bet es arī nesaku – jā. Manuprāt, tur vajag ļoti lielu apstākļu sakritību. Ja atnāks tā īstā dziesma, tad, iespējams, vēl piedalīšos.”
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Dziedātājai šajā vasarā esot krietni vairāk darba nekā iepriekšējos gados. “Pēc Laimas Vaikules festivāla man būs koncerts 15. augustā Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, ar Baltic Groove Orchestra. Taču lielākais notikums, uz kuru noteikti visiem jānāk, ir mans koncerts "Palladium" 26. novembrī. Tajā ne tikai skanēs manas dziesmas, bet arī parunāšanos ar saviem klausītājiem,” sola Aminata.
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