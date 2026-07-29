Pasniedzējs pieķer 32 no 35 studentiem krāpjamies ar mākslīgo intelektu – viņus nodod viens vārds
Foto: ekrānuzņēmums no video
Džeisons Gibsons, vēstures pasniedzējs Alkorna štata universitātē Misisipi.
Trakā pasaule

Pasniedzējs pieķer 32 no 35 studentiem krāpjamies ar mākslīgo intelektu - viņus nodod viens vārds

Izklaides nodaļa

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ASV universitātes profesors izdomājis neparastu veidu, kā pārbaudīt, vai studenti gala darbā izmantojuši mākslīgo intelektu.

Pasniedzējs pieķer 32 no 35 studentiem krāpjamies ...

Viņš uzdevuma tekstā nemanāmi ievietoja slepenu norādi pieminēt vārdu “Madagaskara”, un rezultāts pārsteidza – 32 no 35 studentiem šo vārdu iekļāva savos darbos, lai gan viņiem bija jāraksta par Industriālo revolūciju.

Džeisons Gibsons, vēstures pasniedzējs Alkorna štata universitātē Misisipi, uzdevuma aprakstā ar baltu tekstu ievietoja norādi mākslīgajam intelektam: atbildē iekļaut vārdu “Madagaskara” tā, lai tam nebūtu nekādas jēgas.

Ja studenti uzdevumu iekopēja AI rīkā, tas automātiski izpildīja šo slēpto komandu. Tā arī notika – vairāk nekā 90% studentu savos esejas darbos pieminēja Āfrikas salu valsti, lai gan tēma bija pavisam cita.

Profesors stāsta, ka viņam radās aizdomas pēc tam, kad studenti dažādos darbos sāka rakstīt pārāk līdzīgā stilā. Viņš nolēma izmēģināt šo triku, jo tradicionālās AI noteikšanas programmas ne vienmēr spējot atklāt mākslīgā intelekta izmantošanu.

Gibsons atzina, ka bija pārsteigts par rezultātu – viņš gaidījis, ka aizdomīgo darbu būs aptuveni desmit, nevis 32.

Profesors uzsver, ka mākslīgais intelekts var būt noderīgs palīgs, taču tā izmantošana studiju darbu vietā liedz studentiem pašiem attīstīt zināšanas un prasmes.


 

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