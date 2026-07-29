Viņu vecāki reiz bija precējušies! Uz sarkanā paklāja satiekas Sindijas Kraufordes meita un Ričarda Gīra dēls. FOTO
Amerikāņu supermodeles Sindijas Kraufordes meita Kaija Gerbere un Holivudas leģendas Ričarda Gīra dēls Homērs Gīrs pirmdienas vakarā kopā ieradās uz jaunā seriāla “The Shards” pirmizrādes pasākumu. Viņu tikšanās piesaistīja īpašu uzmanību, jo pirms 35 gadiem Kaijas mamma un Homēra tēvs bija precējušies.
24 gadus vecā Kaija un 26 gadus vecais Homērs izskatījās īpaši eleganti, kad apmeklēja Raiena Mērfija provokatīvā seriāla pirmizrādes vakaru. Pēc svinīgā pasākuma abi jaunieši piedalījās ballītē, kur modele un aktrise Kaija mirdzēja modes nama “Versace” darinātā krāšņā vakarkleitā un izskatījās pārsteidzoši līdzīga savai slavenajai mammai.
Kaija Gerbere un Homērs Gīrs seriāla “The Shards” pirmizrādes vakarā
Lai gan Homērs vairāk atgādina savu mammu, ar kuru kopā bija ieradies uz pirmizrādes vakaru, viņš apliecināja, ka harizmu ir mantojis no tēva. Tumšajā uzvalkā aktieris izskatījās elegants un pārliecināts.
Abus vieno ne tikai jaunais projekts, bet arī ģimenes vēsture. Kaijas un Homēra vecāki – supermodele Sindija Krauforde un aktieris Ričards Gīrs – apprecējās Lasvegasā 1991. gadā, taču 1995. gadā laulību šķīra.
Uz pasākumu bija ieradusies arī 60 gadus vecā Sindija Krauforde, kura atbalstīja meitu. Viņa bija tērpusies tirkīzzilā satīna vakarkleitā.
Vakara gaitā jaunie aktieri labprāt fotografējās kopā ar kolēģiem, bet seriāla zvaigzne Heiza Vornere mirkļus iemūžināja ar vienreizlietojamo fotoaparātu. Homēru šajā īpašajā vakarā pavadīja viņa mamma – aktrise Kerija Lovela, ar kuru viņš pozēja fotogrāfiem.
Seriāls “The Shards” veidots pēc Breta Īstona Elisa bestsellera motīviem. Tas ir tumšs, vardarbīgs un erotiski piesātināts stāsts par sērijveida slepkavu, kurš 20. gadsimta 80. gadu Losandželosā vajā turīgu vidusskolēnu grupu. Romāns ir daļēji balstīts autora paša jaunības pieredzē, un vairāki varoņi iedvesmoti no reāliem cilvēkiem.
Oficiālajā seriāla aprakstā teikts, ka aktieris Igbijs Rignijs atveido Bretu – topošu rakstnieku un vērīgu pusaudzi, kura dzīve sāk mainīties līdz ar noslēpumainā jaunpienācēja Roberta Malorija ierašanos. Šajā lomā redzams Homērs Gīrs.
Roberts skolā ierodas īsi pirms pēdējā mācību gada sākuma, un tieši tajā laikā pilsētā arvien lielākas bailes izraisa sērijveida slepkava, kura upuri ir pusaudži. Breta draugu lokā ir arī Sūzena Reinoldsa, kuru atveido Kaija Gerbere, Debija Šafere (Heiza Vornere) un Toms Raits (Greiems Kempbels). Kamēr jaunieši bauda bagātības, skaistuma un ballīšu pilnu dzīvi, viņiem līdzās ir pieaugušie, kuru pasaule ir tumša un ciniska. Ņemot vērā milzīgo interesi par seriālu, tiek prognozēts, ka tas vēl vairāk nostiprinās Kaijas un Homēra pozīcijas Holivudā.
Kaija jau sen ir viena no pieprasītākajām modelēm pasaulē. 2018. gadā viņa ieguva Britu modes balvu kategorijā "Gada modele", viņas fotogrāfijas vairākkārt rotājušas žurnāla “Vogue” vāku, bet kino skatītāji Kaiju pazīst no seriāla “Palm Royale” un filmas “Mother Mary”, kurā galveno lomu atveido Anna Hetaveja.
Sindijai Kraufordei bija tikai 22 gadi, kad viņa 80. gadu beigās sāka satikties ar Ričardu Gīru. Dokumentālajā seriālā “The Supermodels”, kas iznāca 2023. gadā platformā “Apple TV+”, Krauforde atzina, ka, attiecību sākumā neviļus sākusi pielāgoties Gīra pasaulei un interesēm. "Kad esi jauna un iemīlējusies, vien gribas visā būt līdzīgai otram. Ja viņam patīk beisbols, tad arī man tas sāk patikt. Tu esi gatava pielāgoties cilvēkam, kuru mīli,” atzina supermodele.
Sindija ir 17 gadus jaunāka par Ričardu, kuram tagad ir 76 gadi. Pēc trīs gadu ilgām attiecībām pāris 1991. gadā apprecējās, taču laulība ilga tikai četrus gadus. Tagad supermodele ir precējusies ar Kaijas tēvu, uzņēmēju Randi Gerberu, ar kuru salaulājās 1998. gadā. Sindija ir mamma arī dēlam Preslijam, kurš ir divus gadus vecāks par māsu Kaiju.
Savukārt Ričards Gīrs no 2002. līdz 2016. gadam bija precējies ar Homēra mammu aktrisi un modeli Keriju Lovelu, bet pašlaik viņa sieva ir sabiedrisko attiecību speciāliste Alehandra Silva. Šajā laulībā pasaulē nākuši vēl divi dēli.