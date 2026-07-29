VIDEO: Mārtiņš Egliens runā par īpašu brīdi, kad saņēmis "zīmi no augšas"
Aktiera Mārtiņa Egliena tikšanās ar kolēģi Andri Buli raidījumā “Slavenības. Bez filtra” izvēršas negaidīti atklātā sarunā par vienu no sarežģītākajiem posmiem viņa dzīvē. Laiks, kad viņš zaudēja balsi, licis pārvērtēt daudzas lietas, un tieši šajā periodā noticis kāds neparasts atgadījums, ko viņš joprojām uzskata par zīmi no augšas.
Atceroties to laiku, Mārtiņš stāsta, ka bērni uz notiekošo reaģējuši atšķirīgi - dēls par to īpaši nav vēlējies runāt, savukārt meita, lai arī satraukusies, bijusi pārliecināta, ka tētim viss būs kārtībā. Arī finansiālā nenoteiktība ģimeni nav salauzusi. Mārtiņš atzīst, ka ne mirkli nav bijusi sajūta, ka pietrūks iztikas līdzekļu.
Meklējot iespējas atgūt balsi, viņš devies pie operdziedātājas Ditas Krenbergas, kura centusies palīdzēt ar savu pieredzi. Lai gan cerētais rezultāts neiestājās, tieši šajā laikā notika kas tāds, ko Mārtiņš joprojām nespēj izskaidrot. Kādu dienu viņš sēdējis pie operas ēkas, gaidot vizīti, un domās vērsies pie Dieva. “Man bija tik smagi… Un vienā brīdī es pateicu: “Vecīt, ja tu vispār esi, tad kad es tevi satikšu, man būs nenormāli daudz jautājumi.”” Tajā pašā mirklī viņam garām gājis gados vecāks pāris. Abi pēkšņi apstājušies, pienākuši klāt un uzrunājuši aktieri, aicinot pievienoties nelielai draudzei, kur cilvēki regulāri tiekas uz sarunu vakariem.
Lai arī Mārtiņš no uzaicinājuma atteicies, notikušais viņu satriecis: “Man vienkārši visam ķermenim pārskrēja tirpas." Šo satikšanos Mārtiņš šodien dēvē par vienu no zīmīgākajiem brīžiem savā dzīvē.