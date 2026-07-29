No vilšanās līdz jokiem par "makgaivereni" un valdības atkāpšanos - sociālos tīklus pārpludina reakcijas uz atcelto Pitbull koncertu
Ziņa par to, ka tehnisku iemeslu dēļ atcelts trešdienas vakarā Mežaparka Lielajā estrādē plānotais Pitbull koncerts, izraisījusi plašu rezonansi sociālajos tīklos. Kamēr vieni neslēpj vilšanos un dusmas par nenotikušo pasākumu, citi notikušo cenšas uztvert ar humoru, radot desmitiem joku.
Īpaši aktīvas diskusijas izvērtušās platformā "Threads", kur lietotāji ironizē gan par koncerta organizatoriem, gan par Latvijas spēju sarīkot pasaules līmeņa pasākumus.
"Pitbull skatuves būvētāji laikam nezina, kas ir makgaiverene, citādi būtu salabojuši to skatuvi ātri," raksta kāds lietotājs.
Cits ironiski piebilst: "Atceries to reizi, kad Pitbull gandrīz uzstājās Latvijā?"
Netrūkst arī joku par biļešu īpašniekiem: "Ja kādam uzdāvināja Pitbull koncerta biļetes uz dzimšanas dienu, tad sanāk, ka beigās uzdāvināja papīru?"
Daudzi kritizē arī pasākuma organizatoru FBI, norādot, ka uzņēmumam pēdējos gados nācies saskarties ar vairākiem sarežģījumiem.
"Ceru, ka ar šo FBI aģentūra ir kapu sev izrakusi arī to acīs, kam vēl bija kāds ticības grauds viņiem. Nu nevar vienam organizatoram katru gadu tā neveikties – tur ir problēma ar organizēšanu," raksta viens no komentētājiem.
Citi salīdzina situāciju ar pagājušā gada Tomorrowland festivālu Beļģijā, kur pēc galvenās skatuves ugunsgrēka organizatori dažu dienu laikā spēja sagatavot alternatīvu skatuvi.
"Vai uz Pitbull nevar sakraut pagaidu koka paletes skatuvei, gaismas paņemt no Dobeles pilsētas svētkiem un salūtu no Ogres Jaungada svinībām?" ironizē kāds sociālo tīklu lietotājs.
Joki skāruši arī Latvijas kaimiņus. Kāds publicējis Igaunijas medija vēsti par atcelto koncertu un pievienojis igauņu komentārus, kuros tiek pausts izbrīns par notikušo un ironizēts par Latvijas spēju organizēt lielus pasākumus.
Neizpalika arī politiskais humors. "Pitbull koncerta sakarā vienīgais loģiskais iznākums ir valdības atkāpšanās," raksta kāds lietotājs.
Savukārt cita sieviete dalījās ar personisku stāstu: "Šorīt stāstu vīram, ka vakar pat matus ietonēju par godu Pitbull. Vīrs saka – traki būtu bijis, ja būtu matus nodzinusi."
Cits piebilst: "Kāds varēja pateikt Pitbull komandai, ka Latvijā savilcēji atrisina gandrīz visu, pat Vanšu tiltu satur. Vai Pitbull nepiekrita šim Latvijas iecienītajam risinājumam?"
Uz notikušo reaģē arī uzņēmumi
Humora vilnim pievienojušies arī vairāki uzņēmumi.
"airBaltic" sociālajos tīklos publicēja ierakstu, atgādinot, ka aviokompānija jau iepriekš bija sarīkojusi Pitbull līdzinieku konkursu.
"Mēs bijām tikpat sajūsmināti kā jūs. Nevaram ļaut šim saturam aiziet zudumā – varbūt mūsu Mr. Worldwide dalībnieki var sniegt nelielu mierinājumu Rīgas lidostas izlidošanas zālē?"
Savukārt "Ghetto Games" publicēja satīrisku paziņojumu par "Pitbull koncertu Grīziņkalnā", norādot, ka tas notiks "32. jūlijā", un aicinot visus uz "trakāko plikpauru tusiņu pasaulē".
Arī vairāki Rīgas naktsklubi mēģina izmantot radušos situāciju. Piemēram, "Skapis" un "Sinners" sociālajos tīklos izziņojuši īpašas ballītes tiem, kuri šovakar bija plānojuši doties uz Pitbull koncertu.
Jau ziņots, ka šī gada 29. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē plānotais un pilnībā izpārdotais Pitbull koncerts ir atcelts, informē koncerta rīkotāji.
Pasākums tiek atcelts tehnisku iemeslu dēļ, kas saistīti ar skatuves konstrukciju uzbūvi un drošības standartu nodrošināšanu.
Koncerta rīkotāji un mākslinieka komanda izsaka nožēlu par radušos situāciju.