Mežaparka Lielajā estrādē bija paredzēta "Pitbull" jaunās turnejas "I'm Back" koncerts.
Slavenības
Vakar 23:13
Mežaparka Lielajā estrādē plānotais Pitbull koncerts ir atcelts
Šī gada 29. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē plānotais un pilnībā izpārdotais Pitbull koncerts ir atcelts, informē koncerta rīkotāji.
Pasākums tiek atcelts tehnisku iemeslu dēļ, kas saistīti ar skatuves konstrukciju uzbūvi un drošības standartu nodrošināšanu.
Koncerta rīkotāji un mākslinieka komanda izsaka nožēlu par radušos situāciju.