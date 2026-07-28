Mežaparka Lielajā estrādē plānotais Pitbull koncerts ir atcelts
Foto: AFP/Scanpix/LETA
Mežaparka Lielajā estrādē bija paredzēta "Pitbull" jaunās turnejas "I'm Back" koncerts.
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Mežaparka Lielajā estrādē plānotais Pitbull koncerts ir atcelts

Izklaides nodaļa

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Šī gada 29. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē plānotais un pilnībā izpārdotais Pitbull koncerts ir atcelts, informē koncerta rīkotāji.

Mežaparka Lielajā estrādē plānotais Pitbull koncer...

Pasākums tiek atcelts tehnisku iemeslu dēļ, kas saistīti ar skatuves konstrukciju uzbūvi un drošības standartu nodrošināšanu.

Koncerta rīkotāji un mākslinieka komanda izsaka nožēlu par radušos situāciju.

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