"Problēma esi tu!" - Dženiferas Lopesas pirmais vīrs nesaudzīgi analizē viņas un Bena Afleka laulību
Dženiferas Lopesas pirmais vīrs Odžani Noa paziņojis, ka dziedātājas un aktiera Bena Afleka laulība bijusi drīzāk triks publicitātes piesaistīšanai, nevis patiesas jūtas. Lūk, kāpēc viņš tā uzskata.
Šis ir tikai viens no vairākiem publiskiem izteikumiem, ko Odžani Noa gadu gaitā veltījis savas bijušās sievas romantiskajām attiecībām. Abi bija precējušies nepilnu gadu – no 1997. līdz 1998. gadam. Pāris iepazinās, kad Noa strādāja kā viesmīlis kādā no Maiami restorāniem.
Pēc attiecību iziršanas šķirtais vīrs vairākkārt publiski komentējis Lopesas attiecības – gan viņas atjaunotās romantiskās attiecības ar Benu Afleku 2021. gadā, gan abu šķiršanos, kas tika oficiāli noslēgta 2025. gada sākumā. Jau neilgi pēc Lopesas un Afleka kāzām Lasvegasā Odžani Noa izdevumam “Daily Mail” pauda šaubas par šīs laulības nākotni. “Novēlu Dženiferai un Benam visu to labāko, taču neesmu pārliecināts, ka šī laulība būs ilga,” toreiz sacīja Noa.
Odžani arī apgalvoja, ka viņu pašu kāzu naktī Dženifera esot teikusi, ka abi būs kopā uz mūžu. Vienlaikus viņš piebilda, ka, viņaprāt, dziedātāja ir cilvēks, kurš "apprecēsies septiņas vai astoņas reizes".
Pērn Noa asi reaģēja uz Lopesas izteikumiem Hovarda Sterna raidījumā, kur atzina, ka, viņasprāt, nekad nav tikusi patiesi mīlēta. Dziedātāja piebilda, ka viņas iepriekšējiem partneriem neesot piemitusi spēja viņu mīlēt.
Atbildot uz šiem izteikumiem, Noa publicēja garu ierakstu vietnē “Instagram”, pārmetot Lopesai, ka viņa cenšas izlikties par upuri. “Beidz mūs nomelnot. Beidz nomelnot mani, tēlojot upuri. Problēma neesam mēs. Neesmu es. Problēma esi tu,” viņš rakstīja.
Noa sevi raksturoja kā “brīnišķīgu un mīlošu cilvēku”, uzsverot, ka laulības laikā nekad nav bijis neuzticīgs. Tāpat viņš noraidīja Lopesas apgalvojumu, ka viņas bijušie partneri nav spējuši viņu mīlēt.
Dženifera Lopesa bijusi precējusies četras reizes. Odžani Noa ar dziedātāju bija precējies tikai gadu. Abu laulība ilga no 1997. gada līdz 1998. gadam. Pēc tam Lopesa 2001. gadā apprecējās otro reizi, jāvārdu sakot aktierim, dejotājam un horeogrāfam Krisam Džadam. Šī laulība ilga divus gadus. Ar Džadu dziedātāja izšķīrās 2003. gadā un jau 2004. gadā apprecējās ar mūziķi Marku Antoniju. Šī ir Lopesas ilgākā kopdzīve. Pāris laulībā nodzīvoja desmit gadus un kļuva par dvīņu – Maksa un Emmes – vecākiem.
Dženifera Lopesa ar pirmo vīru Odžani Noa
Laulība ar Benu Afleku dziedātājai pēc skaita bija ceturtā. Lai gan pāris bija saderināts jau vairāk nekā pirms 20 gadiem, toreiz viņi līdz altārim nenonāca. Pirmo reizi viņi saderinājās 2002. gada novembrī. Pāris jau bija nolicis kāzu datumu, kam bija paredzēts notikt 2003. gada 14. septembrī. Četras dienas pirms svinībām viņi tās pārcēla, aizbildinoties ar “pārlieku mediju uzmanību”. 2004. gada janvārī Dženifera un Bens pieņēma galīgo lēmumu iet šķirtus ceļus un saderināšanos atsauca. 2021. gadā pāris romantiskās attiecības atjaunoja un 2022. gada vasarā apprecējās.
Nav informācijas, ka kubiešu izcelsmes aktieris un personīgais treneris Odžani Noa pēc šķiršanās no Dženiferas Lopesas būtu bijis precējies vēl kādu reizi. Tāpat nav zināms, ka viņam būtu bērni. Noa ir 52 gadus vecs. 1997. gada februārī, apprecoties ar Dženiferu Lopesu, viņam bija 22 gadi.