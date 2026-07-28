Breds Pits un Inese de Ramona filmas “F1” pirmizrādes vakarā Ņujorkā
Slavenību drāma: Bredu Pitu "pamet" paša bērni - aktieris manīts slīcinām bēdas bārā
Holivudas superzvaigznes Breda Pita privātā dzīve patlaban piedzīvo smagāko triecienu kopš skandalozās šķiršanās no Andželinas Džolijas. Ārvalstu mediji ziņo, ka nu jau visi trīs abu kopīgie bērni ir iesnieguši oficiālus dokumentus tiesā, lai pilnībā atteiktos no tēva uzvārda, savukārt pats aktieris redzēts lepnā vientulībā slīcinām bēdas kādā Kalifornijas bārā.
Kā vēsta britu bulvārpreses gigants "Daily Mail" un izdevums "Mercury News", spriedze un atsvešināšanās starp 62 gadus veco kinozvaigzni un viņa atvasēm ir sasniegusi kritisko punktu. Pēc tam, kad abu meita Šilo oficiāli pieprasīja tiesai svītrot uzvārdu "Pits", viņas pēdās klusi un apņēmīgi sekojuši arī pārējie bērni. Aktierim pietuvinātas personas atklāj, ka viņš šobrīd ir zaudējis jebkādu kontaktu ar visiem sešiem bērniem – viņi tēvu nevēlas ne redzēt, ne dzirdēt.
Andželinas Džolijas meita Šilo K-pop videoklipā
Viens pats pie bāra letes
Kamēr Džolija kopā ar bērniem plūc laurus publiskos pasākumos un gozējas slavas saulē, Breds Pits šajās dienās pamanīts dziļā vientulībā un acīmredzami nomāktā garastāvoklī. Aculiecinieki viņu ievērojuši populārajā bārā "Bud's" Kalifornijas pilsētā Karmelā, kur aktieris stundām ilgi viens pats malkojis dzērienus.
Andželina Džolija ar meitu Vivjenu Brodvejas mūzikla “The Outsiders” pirmizrādes vakarā
"Viņš izskatījās kā parasts, dzīves sagrauts vīrietis, nevis pasaules mēroga kinozvaigzne. Bija acīmredzams, ka ģimenes traģēdija viņu ir pilnībā salauzusi," medijiem atklājis kāds bāra apmeklētājs.
Andželinas uzvara un bērnu nodevība?
Aktiera tuvi draugi neslēpj, ka Breds jūtas publiski pazemots un brutāli "izdzēsts" no paša bērnu dzīves. Tikmēr Holivudas aizkulisēs klīst runas, ka bērnu lēmums atteikties no tēva uzvārda ir Andželinas Džolijas gadiem ilgas un mērķtiecīgas emocionālās ietekmes rezultāts. Šķiršanās prāva un cīņa par aizbildniecību, kas sākās jau pirms teju desmit gadiem pēc bēdīgi slavenā incidenta privātajā lidmašīnā, izskatās noslēgusies ar pilnīgu Džolijas triumfu un Pita izolāciju.