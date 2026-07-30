Stingra audzināšana: Megana Mārkla atklāj, kādu noteikumu ģimenē liek ievērot princim Ārčijam un princesei Lilibetai
Viesojoties populārajā kulinārijas šovā “MasterChef Australia”, Megana Mārkla ne tikai vērtēja dalībnieku gatavotos ēdienus. Viņa pastāstīja arī, kādus paradumus kopā ar princi Hariju cenšas ieaudzināt saviem bērniem jau kopš mazotnes.
Saseksas hercogiene Megana Mārkla atklājusi, ka mudina savus bērnus – princi Ārčiju un princesi Lilibetu – desertā ēst augļus, ko paši noplūkuši ģimenes dārzā, nevis izvēlēties šokolādi vai veikalā pirktus našķus.
Aizvadītajā nedēļas nogalē Megana Mārkla viesojās Austrālijas kulinārijas šovā “MasterChef Australia”, kur viņas ierašanās studijā izraisīja patiesu sajūsmu dalībnieku vidū. 44 gadus vecā Megana šajā epizodē aizvietoja tiesnesi Endiju Alenu, kurš atradās bērna kopšanas atvaļinājumā. Kopā ar žūrijas pārstāvjiem Žanu Kristofu Novelli, Po Lingu Jeovu un Sofiju Levinu viņa vērtēja dalībnieku gatavotos ēdienus. Šoreiz konkursa uzdevums bija pagatavot maltīti, kas būtu “hercogienes cienīga”, izmantojot Meganas pašas izvēlētas sastāvdaļas.
Megana Mārkla viesojas TV šovā “MasterChef Australia”
Demonstrējot izvēlētos produktus, Megana ar lepnumu pastāstīja, ka abi viņas bērni – septiņus gadus vecais Ārčijs un piecus gadus vecā Lilibeta – labprāt ēd Briseles kāpostus. “Tas gan ir iespaidīgi,” atbildēja Po Linga Jeova.
Megana pastāstīja arī par veselīgajiem ēšanas paradumiem, ko viņa ieviesusi savās ģimenes mājās Montesito, Kalifornijā. “Bērni ēd ļoti labi, mums šajā ziņā tiešām ir paveicies. Viņi labprāt iesaistās dārza darbos. Ir brīnišķīgi, ka mums ir tik plaša teritorija, kur audzēt pašu produktus un gatavot no tiem ēdienu," viņa sacīja. “Ja bērni jautā: ‘Mammu, vai drīkst desertu?’, mēs atbildam: “Ja vari to noplūkt dārzā, vari apēst.’” Uz to Sofija Levina smejoties piebilda: “Šokolādi noplūkt nevar!” Megana piekrita un smaidot atbildēja: “Taču var noplūkt gardu augli.”
Iepriekš hercogiene atklājusi, ka Ārčijs un Lilibeta reizēm vietējā zemnieku tirdziņā pārdod pašu audzētos augļus un dārzeņus. Pēc Meganas domām, tas bērniem palīdz saprast darba un lietu patieso vērtību, neskatoties uz viņu privileģēto dzīvi. Vēlāk raidījumā Megana atzina, ka ģimenē saldie ēdieni tomēr netiek pilnībā liegti. “Mums vienmēr ir arī kāds gards deserts, kā mans vīrs mēdz teikt – pudiņš.” Megana atklāja arī prinča Harija gaumi ēdienu izvēlē. “Viņš ir īsts gaļas un kartupeļu cienītājs,” apliecināja hercogiene.
Neilgi pēc tam arī Harijs negaidīti iesaistījās raidījumā. Producents pasniedza Meganai telefonu, paziņojot, ka viņai zvana princis. “Tas ir mans vīrs,” pavēstīja Megana, izraisot aplausus un sajūsmu studijā. “Sveiki! Kas tur notiek? Ceru, ka neesmu pārtraucis ko svarīgu?” jokoja Harijs videozvana sākumā. Princis atzinīgi novērtēja studijas greznās lustras, pamāja ar roku un novēlēja Meganai izbaudīt atlikušo degustāciju. Kad saruna noslēdzās, studijā atskanēja aplausi. “Vai viņš nav apburošs?” pēc sarunas smaidot sacīja Megana.
Savukārt sociālajos tīklos skatītāju reakcija bija pretrunīga. Daļa uzskatīja, ka videozvans bijis iepriekš iestudēts, nodēvējot to par neveiklu un nevietā kulinārijas raidījumā.
Tiek ziņots, ka Megana par dalību šovā “MasterChef Australia” atlīdzību nesaņēma. Zināms, ka viņas dzīvesstila seriāls “With Love, Meghan” (“Ar mīlestību, Megana”) nesen izvirzīts “Daytime Emmy” balvai.