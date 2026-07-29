Apprecējusies aktrise Emma Robertsa. Kāzu svinības apmeklējusi arī viņas tante superzvaigzne Džūlija Robertsa
Holivudas zvaigznes Džūlijas Robertsas brāļameita aktrise Emma Robertsa aizvadītajā nedēļas nogalē mija gredzenus ar aktieri Kodiju Džonu.
35 gadus vecā Emma Robertsa un 36 gadus vecais Kodijs Džons laulības solījumus deva ģimenes īpašumā sestdien notikušā romantiskā brīvdabas ceremonijā Aidaho štatā. Viesu vidū bija Emmas slavenā tante Holivudas zvaigzne Džūlija Robertsa ar vīru Deniju Moderu, kā arī aktrises Demija Mūra, Kristena Stjuarte un Sāra Polsone.
Fotogrāfijās, ko publicējis izdevums “Daily Mail”, Emma redzama greznā, speciāli viņai radītā modes nama “Monique Lhuillier” kāzu kleitā ar asimetriskām piedurknēm. Par tērpa izcelsmi informējis žurnāls “Vogue”. Fotogrāfijās redzams, ka līgava starojoši smaida, dodot laulības solījumu eleganti tērptajam līgavainim. Īpaši aizkustinošs bija brīdis, kad Emmu pie altāra pavadīja viņas piecus gadus vecais dēls Rodss, kura tēvs ir aktrises bijušais partneris Garets Hedlunds.
Emmas tēvs, 70 gadu vecais aktieris Ēriks Robertss, ar kuru aktrisei gadiem ilgi bijušas sarežģītas attiecības, kāzās netika manīts.
Pēc ceremonijas Emma pārģērbās citā zīmola “Monique Lhuillier” darinātā tērpā, ko bija izvēlējusies kāzu neoficiālajai daļai. Kodijs bija ģērbies brūnā uzvalkā.
“Oskara” balvas laureāte Džūlija Robertsa (58) uz svinībām ieradās elegantā tumši zilā kleitā ar baltu zirnīšu rakstu, bet matus bija sakārtojusi glītā mezglā. Savukārt viņas vīrs Denijs Moders bija tērpies melnā uzvalkā un apsējis plūmju krāsas kaklasaiti.
Intervijā žurnālam “Vogue” Emma atklāja, ka sākotnēji viņai nebija skaidras vīzijas par savu kāzu kleitu. “Es tikai zināju, ka vēlos kaut ko ar izteiktu “vintage” noskaņu. Mani fascinē senas grāmatas, antikvāru lietu meklēšana, tāpēc gribēju, lai tas viss atspoguļojas arī manā kleitā,” viņa stāstīja par sadarbību ar modes namu “Monique Lhuillier”.
Vakarā pirms kāzām Emma bija tērpusies baltā tilla balles kleitā un pēc mēģinājuma vakariņām kopā ar tuvākajiem devās izklaidēties pa pilsētas bāriem. Fotogrāfi iemūžināja arī mirkli, kad viņa, iegrimusi sarunā, pirms lielās dienas izsmēķēja cigareti.
Par saderināšanos Emma paziņoja 2024. gadā sociālajā tīklā “Instagram”, publicējot kopīgu fotogrāfiju ar Kodiju un demonstrējot saderināšanās gredzenu. Parakstā pie attēla viņa jokoja: “Labāk ielikšu šo pati, pirms mamma paspēj izstāstīt visiem.” Romantiskas attiecības pāris uzsāka 2022. gadā. Kodija salīdzinoši pieticīgajā “Instagram” profilā lielākoties redzami ieraksti, kas veltīti Emmai. Šā gada februārī viņš publicēja vairākas savas toreizējās līgavas fotogrāfijas un rakstīja: “Tu visu padari maģisku. Daudz laimes dzimšanas dienā, Emma!” Uz ko Robertsa komentāros atbildēja ar ierakstu: “Es tevi mīlu.” Par savām attiecībām abi oficiāli paziņoja 2022. gada augustā pēc tam, kad Ņujorkā bija nofotografēti skūpstāmies.
Dažas dienas vēlāk Kodijs publicēja fotogrāfiju, kurā abi skūpstās uz jahtas, pievienojot lakonisku parakstu: “Saldi, saldi.”
Tolaik kāds pārim pietuvināts avots izdevumam “Entertainment Tonight” stāstīja, ka Emma ir ļoti laimīga kopā ar Kodiju un abi izbauda kopā pavadīto laiku. “Draugi un ģimene priecājas par abiem un uzskata, ka viņi ir lielisks pāris,” atklāja avots.
Kopš tā laika Emmai un Kodijam izdevies savas attiecības lielākoties pasargāt no sabiedrības uzmanības. Pirms iepazīšanās ar Kodiju Emma intervijā atzina, ka vairs nevēlas veidot attiecības ar aktieriem. “Kādā brīdī man viss kļuva skaidrs, un sapratu, ka vairs nevēlos satikties ar aktieriem. Diviem aktieriem kopā nav viegli,” viņa izteicās intervijā izdevumam “Flaunt”. Domājot par veiksmīgiem piemēriem, Emma gan piebilda, ka viņas tēvs Ēriks Robertss jau vairāk nekā 30 gadus ir precējies ar viņas mammu aktrisi Elīzu Garetu.
“Turklāt aktieri, ar kuriem man bijušas attiecības, mēdza pārāk iejusties savās lomās. Ar tādu cilvēku būt kopā ir ļoti grūti – vismaz man, jo īpaši tad, kad viņi spēlēja emocionāli sarežģītus tēlus,” atklāja Robertsa. Par Emmas un aktiera Gareta Hedlunda attiecībām kļuva zināms 2019. gada aprīlī pēc tam, kad aktrise bija izšķīrusies no seriāla “Dahmer” zvaigznes Evana Pītersa. 2026. gada maijā Emma un Evans Pīterss septiņus gadus pēc šķiršanās pirmo reizi bija redzami kopā publiskā pasākumā. Abi kāpa uz skatuves, lai prezentētu seriāla “American Horror Story” 13. sezonu, lai gan viņu saderināšanās savulaik beidzās ar skaļu un sarežģītu šķiršanos.