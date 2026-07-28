Nedēļas jaunumi "Tet+" - intrigas un noslēpumi, īru raganas un cūciņas Pepas piedzīvojumi
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties mistērijas seriālu "Auklītes noslēpumi", šausmu filmu "Hokum: Raganas murgs" un animācijas seriālu "Peppa Pig".
Intrigas un noslēpumi
Jauna sieviete tiek iegrūsta vecas naudas un nāvējošu noslēpumu pasaulē.
Elena kļūst par auklīti bagātā un noslēpumainā Manhetenas namā. Viņa ierodas ar saviem slēptajiem motīviem, taču ātri saprot, ka arī pārējie iemītnieki glabā noslēpumus. Bagātā arhitekta ģimene, viņa radinieki, citas auklītes un pat kaimiņi – visi ir iesaistīti savstarpējās intrigās, kas pamazām atklāj ēkas tumšo vēsturi.
Stāties pretī pagātnei
"Hokum: Raganas murgs" savieno īru folkloras drūmās pasakas ar mūsdienu psiholoģisko spriedzi.
Rakstnieks Oms Baumans apmetas nomaļā viesnīcā, lai izkaisītu savu vecāku pelnus, taču idilliskā atgriešanās ātri pārvēršas par murgu, jo viesnīca slēpj senus, tumšus noslēpumus un leģendas par raganu, kas klejo starp pasaulēm. Biedējošas vīzijas liek viņam ielūkoties savas pagātnes tumšākajos nostūros. Filma nepaļaujas uz lētiem šausmu efektiem – tā veido spriedzi ar mirkļiem, kas skatītāju lēnām ievada stāstā par vainu, folkloru un to, cik bīstami ir meklēt atbildes vietās, kur sen vairs nevajadzētu “rakt”.
Cūciņas piedzīvojumi
Britu pirmsskolas animācijas seriāls "Peppa Pig" jau kopš 2004. gada kļuvis par vienu no populārākajiem bērnu TV projektiem pasaulē.
Seriāls seko Pepai – zinātkārai, dzīvespriecīgai cūciņai – un viņas ģimenei, draugiem un ikdienas piedzīvojumiem. Tas veidots īsās, viegli uztveramās epizodēs, kurās bērni caur rotaļīgu humoru iepazīst draudzību, sadarbību, emocijas un dažādas ikdienas situācija. Pepas ģimene un draugi ir dažādi dzīvnieki, un katram ir savs raksturs, kas palīdz bērniem saprast pasauli caur viegliem, humorpilniem notikumiem. "Tet+" sadaļā "Filmas un seriāli" klāt jau 11. "Peppa Pig" sezona!