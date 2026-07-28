Pilnā garumā internetā nonāk Kristofera Nolana "Odiseja"; studija steidz dzēst kopiju
Kristofera Nolana jaunākā filma "Odiseja" ("The Odyssey") kļuvusi par vienu no skaļākajiem pirātisma upuriem šovasar. Nedēļas nogalē sociālajā platformā "X" tika publicēta augstas kvalitātes filmas kopija, kuru dažu stundu laikā paspēja noskatīties miljoniem lietotāju, pirms tā tika dzēsta.
"Odisejas" pilnā versija platformā tika publicēta sestdien, un tās izplatību vēl vairāk veicināja ieraksts ar tekstu: "Kāds augšupielādējis pilnu "Odisejas" filmu "X" platformā". Šis ieraksts savāca vairāk nekā trīs miljonus skatījumu. Savukārt konts, kas publicēja šo filmas kopiju, tika bloķēts.
Uz notikušo operatīvi reaģēja filmas izplatītājs "Universal Pictures", paziņojot, ka nekavējoties sākta satura dzēšana. "Mēs uzzinājām par filmas neatļautu publicēšanu un nekavējoties uzsākām tās dzēšanas procedūras. Mēs ļoti nopietni uztveram autortiesību pārkāpumus un izmantosim visus pieejamos tiesiskos līdzekļus, lai aizsargātu savu saturu un intelektuālo īpašumu," norādīja studija.
Lai gan šis notikums izraisīja plašu rezonansi internetā, pagaidām nekas neliecina, ka tas būtu būtiski ietekmējis filmas panākumus kinoteātros. Otrajā demonstrēšanas nedēļā "Odiseja" Ziemeļamerikā iekasēja vēl 87 miljonus ASV dolāru, bet kopējie ieņēmumi pasaulē jau pārsnieguši 640 miljonus dolāru.
Pagaidām nav zināms, kā filmas augstas kvalitātes kopija nonāca internetā. Tas atkal aktualizējis diskusijas par to, cik grūti mūsdienās studijām ir pasargāt lielbudžeta filmu pirmizrādes no pirātisma laikmetā, kad saturs sociālajos tīklos var izplatīties dažu minūšu laikā.