Vīrietis internetā ieraudzīja savu seju pazudušo bērnu mājaslapā un atklāja 30 gadus senu noslēpumu
2011. gadā Stīvens Kārters meklēja informāciju par savu bioloģisko ģimeni, taču atrada ko tādu, ko nebija gaidījis – savu paša seju pazudušo bērnu meklēšanas vietnē.
Kārters bija adoptēts četru gadu vecumā un uzauga Ņūdžersijā. Par savu agrīno bērnību viņš zināja ļoti maz. Iedvesmojoties no kāda cita gadījuma, kur pazudis bērns pēc gadiem tika atrasts, viņš nolēma pārskatīt NCMEC datubāzi ar pazudušo bērnu lietām.
Tur viņš pamanīja vecuma prognozes attēlu, kurā bija parādīts, kā varētu izskatīties pirms vairāk nekā 30 gadiem pazudis bērns pieaugušā vecumā. Kārters bija šokēts – attēlā redzamais cilvēks ļoti atgādināja viņu pašu.
Izrādījās, ka attēls bija izveidots pazudušam zēnam vārdā Marks Panama Moriartijs Bārnss, kurš Havaju salās pazuda 1977. gadā, būdams vēl zīdainis. Viņa tēvs bija ziņojis par bērna pazušanu, taču vairāk nekā trīs desmitgades nebija izdevies noskaidrot, kas ar viņu noticis.
Pēc Kārtera aizdomām tika veikta DNS pārbaude, kas apstiprināja neticamo – viņš patiešām bija pazudušais Marks. Viņa bioloģiskā māte ar viņu bija pazudusi, kad zēnam bija tikai aptuveni seši mēneši. Vēlāk bērns nonāca valsts aprūpē Havaju salās, bet četrus gadus vecs tika adoptēts un sāka jaunu dzīvi ar Stīvena Kārtera vārdu.
Pēc vairāk nekā 30 gadiem viņš pats atrisināja savu pazušanas lietu, vienkārši atpazīstot sevi attēlā internetā. Vēlāk Kārters atkal satikās ar savu bioloģisko ģimeni un uzzināja patiesību par savu bērnību.
Šis gadījums kļuva par vienu no neparastākajiem piemēriem, kā vecuma prognozes tehnoloģija un publiskas pazudušo cilvēku datubāzes var palīdzēt atrisināt gadu desmitiem neatrisinātas lietas.