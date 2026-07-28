Neticami atradumi “Vinted”: “glauni” maisiņi, veci trauciņi un pat puse no banknotes
Platforma “Vinted” visbiežāk asociējas ar lietotām drēbēm, apaviem, aksesuāriem un sava veida “pērļu”atrašanu, taču reizēm platformā nonāk arī sludinājumi, kas liek pircējiem apstāties un pajautāt – vai tiešām kāds to vēlas iegādāties?
Sociālajos tīklos lietotāji regulāri dalās ar pārsteidzošākajiem atradumiem “Vinted”, kur pārdots tiek ne tikai apģērbs, bet arī visdažādākās sadzīves lietas. Daži sludinājumi izraisījuši izbrīnu un jautājumus par to, kāpēc kāds vispār nolēmis tos ievietot pārdošanā.
Starp savdabīgākajiem piemēriem cilvēki pamanījuši vecus krējuma trauciņus, kas, iespējams, citos apstākļos nonāktu atkritumos, nevis pārdošanas platformā.
Tāpat uzmanību izpelnījušies glaunu veikalu maisiņi ar redzamiem pleķiem, kurus kāds piedāvā iegādāties.
Par īpaši “izdevīgu” pirkumu kādam var kļūt puse no 5 eiro banknotes par 3 eiro.
Lai gan Vinted noteikumi paredz, kādas preces platformā drīkst tirgot, lietotāju izdomai reizēm robežu nav. Daļa pircēju šādus sludinājumus uztver ar humoru, citi neslēpj pārsteigumu, kāpēc kāds būtu gatavs maksāt par lietām, kuras ikdienā daudzi vienkārši izmestu.
Tikmēr sociālo tīklu lietotāji turpina dalīties ar saviem neparastākajiem atradumiem, pierādot, ka lietoto mantu tirgū reizēm iespējams atrast patiesi negaidītas lietas.