Grupas "Līvi" koncerts Liepājā 2026. gada jūlijā
2026. gada 25. jūlijā leģendārā rokgrupa "Līvi" ar koncertu Liepājas koncertdārzā "Pūt, vējiņi!" ieskandināja 50 gadu jubilejai veltīto koncertturneju.
FOTO: ar jaudīgu un emocionālu koncertu Liepājā savus 50 svin leģendārie "Līvi"
Aizvadītās nedēļas nogalē leģendārā rokgrupa "Līvi" ar koncertu Liepājas koncertdārzā "Pūt, vējiņi!" ieskandināja 50 gadu jubilejai veltīto koncertturneju.
Liepājā izskanējušais koncerts bija emocionāls ceļojums cauri “Līvu” vēsturei - no grupas pirmsākumiem līdz šodienai, un tajā skanēja ne tikai grupas ikoniskākie hiti, kuri ierakstīti Latvijas rokmūzikas zelta fondā, bet arī dziesmas, kas reti skanējušas koncertos, taču ieņem īpašu vietu grupas un fanu sirdīs. “Šis nebija tikai koncerts – tā bija svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. “Līvi” vienmēr ir bijuši vairāk nekā grupa - tie ir stāsti par brīvību, spītu, mīlestību un palikšanu uzticīgiem sev,” pēc koncerta pauda mūziķi.
Gatavojoties rudens koncertturnejai, grupas dalībnieki atgādina, ka “Līvu” vēsturē šis bijis pusgadsimts, kas piepildīts ar skaļām ģitārām, patiesiem tekstiem, brīvības garu un dziesmām, kuras kļuvušas par nozīmīgām himnām vairāku paaudžu klausītājiem. “Šie nebūs tikai koncerti – tā būs svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. “Līvi” vienmēr ir bijuši vairāk nekā grupa –, tie ir stāsti par brīvību, spītu, mīlestību un palikšanu uzticīgiem sev.”
Grupas “Līvi” jubilejas koncerti notiks:
- 4. oktobrī plkst.18 Ogres kultūras centrā
- 8. oktobrī plkst.19 Jelgavas kultūras namā
- 14. novembrī plkst.19 Rīgā, VEF Kultūras pilī
- 20. novembrī plkst.19 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”
- 22. novembrī plkst.18 Slampes kultūras pilī
- 27. novembrī plkst.19 Ventspils teātra namā “Jūras vārti”
- 28. novembrī plkst.18 Rēzeknē, Latgales vēstniecībā "Gors"
- 4. decembrī plkst.19 kultūras centrā “Siguldas devons”
- 9. decembrī plkst.19 kultūras centrā “Ulbrokas pērle”
- 11. decembrī plkst.19 Valmieras kultūras centrā