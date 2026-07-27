Slavenības
Šodien 20:45
Māksliniece Santa Pīlēna dalījusies ar priecīgiem jaunumiem
Vasaras pašā plaukumā ar priecīgiem jaunumiem dalījusies modes eksperte un māksliniece Santa Pīlēna - viņas ģimenē gaidāms pieaugums.
Ar īpašo vēsti, ka ir bērniņa gaidībās, Santa Pīlēna dalījusies "Instagram".
Četru bērnu māmiņa izteikusies pavisam lakoniski: "Visas labas lietas nāk pa pieci. Mēs ar nepacietību gaidām, kad mūsu lieliskajai, mazliet trakulīgajai un prieka pilnajai ģimenei pievienosies mūsu jaunākais komandas biedrs", pavēstījusi māksliniece.
Santas publicētais ieraksts īsā laikā izpelnījies simtiem apsveikumu un laba vēlējumu no sekotājiem, draugiem un sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, kuri ģimenei novēl vieglu un skaistu gaidīšanas laiku.