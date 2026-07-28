"Man sākās panikas lēkmes," - Alla Pugačova bija domājusi, ka pēc kājas lūzuma vairs nepiecelsies
Leģendārā estrādes dīva Alla Pugačova (77) ar vīru humoristu Maksimu Galkinu (50), ierodoties uz Laimas Vaikules festivāla noslēgumu, bija labā noskaņojumā, paironizēja par savu veselības stāvokli un atklāti pastāstīja, kāpēc beidzamā laikā pārvietojas, turoties pie spieķa.
Pašmāju estrādes dīvas Laimas Vaikules triju dienu festivāla “Laima Rendezvous” īpašie un visvairāk gaidītie viesi bija no Krievijas aizbēgušais šovbiznesa pāris – Alla Pugačova un Maksims Galkins, kas dzimteni pameta, jo Krievija uzsāka asiņainu karu Ukrainā. Tagad pāris dzīvo Kiprā ar saviem dvīņiem – Elizabeti un Hariju, kuriem šā gada 18. septembrī apritēs 13 gadu. Lai arī gan pirmajā, gan otrajā festivāla dienā Alla un Maksims pozēja pie foto sienas un atbildēja uz dažiem žurnālistu uzdotajiem jautākumiem, ierodoties uz festivāla noslēgumu Alla Pugačova bija īpaši labā noskaņojumā un tāpēc atklāja par sevi līdz šim nedzirdētus jaunumus.
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Kā Maksims Galkins piezīmēja, līdz šim ir izskanējis, ka Allai tikusi veikta sirds operācija, bet tās ir baumas, jo patiesībā pirms dažiem mēnešiem primadonnai gadījās misēklis, kā rezutātā viņa nokrita un lauza kāju. Tieši tādēļ arī pēdējos mēnešus viņa staigā, atbalstoties uz spieķa un tas nebūt nav primadonnas stila aksesuārs. Alla publiski nodemonstrēja, kā viņa sakņupusi, turoties pie spieķa, pārvietojusies, jo, atgūstoties pēc lauztās kājas, nav bijis viegli atsākt staigāt. “Neesmu nevienam iepriekš stāstījusi, bet četrus mēnešus es pavadīju bez kustībām, jo ko tur slēpt, es nokritu un salauzu gūžas locītavu.
Teikšu godīgi, ka es jau domāju, ka vairs nepiecelšos kājās. Man sākās panikas lēkmes un bija vienkārši šausmīgi četri mēneši.
Mani jau brīdināja, ka var arī šādi nogulēt pusgadu. Taču tad pie manis atnāca viens cilvēks un teica, ka viss ir atkarīgs no manis pašas, no mana gribasspēka. Viņš teica, pārvarēsi sāpes un pārvarēsi visu. Es joprojām pārvaru. Es tiešām to visu ļoti smagi pārdzīvoju. Taču saņēmu sevi rokās un sāku staigāt. Sākumā bez spieķa, tad ar spieķi un atkal bez tā. Es spieķi ņemu līdzi tādos gadījumos, kad man jābūt pārliecinātai, ka būs daudz cilvēku apkārt. Ar spieķi ir mierīgāk,” situāciju par to, kāpēc beidzamā laikā pārvietojas ar spieķi, komentēja Alla Pugačova.
Tāpat arī, atbildot uz žurnālistu jautājumiem, vai Allai nepietrūkst kaut kas no Krievijas, viņa paskaidroja, ka nekā nepietrūkst - ja ir kopā ar ģimeni, ja labi jūties savā ģimenē, tad jebkurā pasaules vietā, jebkurā pozīcijā - finanšu vai morālā - "ģimenē vienmēr rodi spēku".