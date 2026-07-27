Šovu zvaigzne Margarita Kolosova izmēģina batutu fitnesu un saka: "Tas diezgan erotiski izskatās…"
Raidījumā “Slavenības. Bez filtra” Margarita Kolosova dodas ciemos pie savas bijušās šova kolēģes Aleksandras Kurusovas, kura sagatavojusi neparastu izaicinājumu - batutu fitnesa treniņu.
Lai gan lēkāšana uz batuta sākotnēji šķiet vienkārša un jautra nodarbe, Margaritai drīz vien nākas pārliecināties, ka šis treniņš nebūt nav tik viegls, kā izskatās. Pirms ķerties pie vingrošanas, Margarita rūpīgi izpēta batutu un noskaidro, cik lielu slodzi tas spēj izturēt. Uzzinot, ka tas paredzēts aptuveni 100 kilogramu svaram, viņa ar sev raksturīgo humoru nosaka: “Es varu uz viņa nekāpt?” Aleksandra gan viņu mierina: “Es saremontēšu pēc nodarbības.”
Jau pēc pirmajiem vingrinājumiem kļūst skaidrs – batutu fitness prasa ne tikai enerģiju, bet arī labu fizisko sagatavotību. Aleksandra skaidro, kā pareizi turēt ķermeni un iesaistīt muskuļus, kamēr Margarita ar smaidu vēro pati savas kustības. “Tas diezgan erotiski izskatās...” viņa pajoko. Pēc intensīvās nodarbības Margarita atzīst, ka batutu fitness nav tik vienkāršs, kā sākumā licies. Lai gan viņa nejūtas gatava uzreiz kļūt par šī sporta veida cienītāju, padoties negrasās.