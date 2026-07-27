Ar sauso ateju divi vīri šķērso haizivju ūdeņus Austrālijā
Kad moderno prāmju pakalpojumi šķita pārāk dārgi, divi austrālieši ķērās pie radikālas metodes, lai tualetes būdiņu nogādātu Ķenguru salā. No pārdrošā ceļojuma neatturēja arī haizivju pārpilnība ūdeņos ap šo trešo lielāko Austrālijas salu.
Viss sākās ar to, ka Alekss Kreigs Ķenguru salā būvēja māju un būvlaukumā vajadzēja tualeti, taču negribēja iztērēt lielu naudu, lai viņam ar prāmi piegādātu pārnēsājamo tualeti. Tādēļ ar savu draugu Polu Greiemu viņi uzbūvēja mazu plostu ar deviņu zirgspēku motoru, uz plosta piestiprināja pašu izgatavoto sauso ateju un to nogādāja saviem spēkiem. Lai ceļojuma laikā vīri varētu izbaudīt kulinārijas priekus, uz plosta uzstādīja arī grilu.
2025. gada maijā notikušais ceļojums prasīja apmēram četras stundas. Ar prāmi tas parasti ilgtu 45 minūtes. Brauciena video Kreigs šā gada jūlijā publicēja savā “YouTube” kanālā. Abi bija pārsteigti par radušos ažiotāžu. Pēc video publicēšanas sociālajos tīklos Greiems atzina, ka viņa telefons burtiski “uzsprāga” no zvaniem.
Skaidrs ir viens, šis nebūt nebūs pēdējais viņu piedzīvojums. “Turpinājums jau top,” raidstacijai "ABC Adelaide" sacīja Greiems.
Apmēram 14 kilometrus platais šaurums starp Dienvidaustrālijas štata Flerjē pussalu un Ķenguru salu ir bīstams ar spēcīgām straumēm un augstiem viļņiem, savukārt ūdenī mīt daudzas plēsoņas, tostarp lielās baltās haizivis. Kopš 2001. gada Dienvidaustrālijā fiksēti deviņi nāvējoši haizivju uzbrukumi un kaut gan pie pašas Ķenguru salas vēl nav bijušas šādas traģēdijas, mediju uzmanību izpelnījās haizivju uzbrukumi sērfotājiem 2020. un 2025. gadā, kad sakostajiem cilvēkiem izdevās nokļūt krastā.