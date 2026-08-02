Einšteins šo ēdienu baudīja trīs reizes dienā: ko tik ļoti bija iecienījis slavenais ģēnijs
Nobela prēmijas laureāts fizikā Alberts Einšteins bija pazīstams ne tikai ar saviem zinātniskajiem atklājumiem, bet arī ar vienkāršajiem ēšanas paradumiem.
Pēc tam, kad viņš kļuva par veģetārieti, Einšteinam tik ļoti iegaršojās sēnes, ka, kā atcerējušies viņa tuvinieki, viņš tās varēja ēst pat trīs reizes dienā, raksta "The Daily Meal".
Izdevums norāda, ka ārsts zinātniekam 1928. gadā pēc vairākām nopietnām saslimšanām ieteica mainīt uzturu.
Tieši tad Einšteins pārgāja uz augu valsts uzturu, un par vienu no viņa iecienītākajiem produktiem kļuva baravikas.
Pēc zinātnieka mājkalpotājas Gertas Valdovas stāstītā, Einšteinam īpaši garšoja brokastīs ēst sēnes ar ceptām olām vai olu kulteni. Viņa atcerējās, ka fiziķis šo ēdienu tik ļoti iecienījis, ka labprāt ēda to gandrīz katrā ēdienreizē.
No 1929. līdz 1932. gadam Einšteins vasaras pavadīja Kaputas ciematā Vācijas ziemeļaustrumos. Apkārtējos priežu mežos netrūka baraviku, tāpēc zinātnieks bieži devās pastaigās un pats tās lasīja. Pēc tam savāktās sēnes viņam tika pagatavotas.
Vēl viens Einšteina iecienīts ēdiens bija olu nūdeles ar sēnēm, olīveļļu un sieru. Pirms kļūšanas par veģetārieti Einšteins labprāt ēda arī tradicionālo vācu cepto cūkgaļu.
Turklāt zinātniekam ļoti patika itāļu virtuve. Viņa mājkalpotāja bieži gatavoja spageti Boloņas gaumē ar parmezānu vai tomātu mērci. Einšteins neatteicās arī no desertiem, lai gan priekšroku deva vienkāršiem saldumiem.
Viens no viņa iecienītākajiem našķiem bija zemenes ar putukrējumu, un, kā apgalvots, svaigas ogas viņš varēja apēst lielā daudzumā.
Tādējādi, neraugoties uz pasaules slavu un sarežģīto zinātnisko darbu, Alberta Einšteina ikdienas ēdienkarte galvenokārt sastāvēja no vienkāršiem mājās gatavotiem ēdieniem un viegli pieejamiem produktiem.
Alberts Einšteins (dzimis 1879. gada 14. martā, miris 1955. gada 18. aprīlī) bija Vācijas ebreju izcelsmes fiziķis, kuru bieži uzskata par ievērojamāko 20. gadsimta zinātnieku.
Nozīmīgākais Einšteina ieguldījums fizikā ir relativitātes teorijas izveide.
Einšteinam bijusi liela nozīme arī kvantu mehānikas, statistiskās mehānikas un kosmoloģijas attīstībā. 1921. gadā viņam tika piešķirta Nobela prēmija fizikā par fotoelektriskā efekta skaidrojumu un "par nopelniem teorētiskās fizikas labā".
Viņa vārdā nosaukta vienība, ko lieto fotoķīmijā, asteroīds, kā arī ķīmiskais elements einšteinijs.
Einšteins bija arī izgudrotājs, viņš izgudrojis atšķirīgus tehniskus risinājumus, piemēram, žirokompasam, ledusskapim, dzirdes aparātam.
Britu žurnāla "Physics World" 1999. gadā aptaujā, kurā piedalījās 130 pasaules vadošie fiziķi, Einšteins tika atzīts par visu laiku izcilāko fiziķi.
Alberts Einšteins piedzima Ulmā, Vācijā, ebreju cilmes uzņēmēja Hermaņa Einšteina un viņa sievas Paulīnes, dzimušas Kohas, ģimenē. 1880. gadā kopā ar vecākiem pārcēlās uz dzīvi Minhenē.
Einšteins bija kaislīgs pīpes smēķētājs un burātājs ar jahtu. Sadzīvē izteikti vienkāršs. Divas reizes precējies, daudzas reizes iemīlējies.