Alla Pugačova pirmo reizi paskaidro, kāpēc "Laima Rendezvous" pasākumā ieradās ar spieķi: "Es baidījos, ka vairs nepiecelšos". VIDEO
Trešajā "Laima Rendezvous Jūrmala 2026" festivāla dienā koncertzālē "Dzintari" atkal parādījās Alla Pugačova un Maksims Galkins. Tāpat kā iepriekšējās vakaros, zvaigžņu pāris uzreiz nonāca žurnālistu un fotogrāfu uzmanības centrā. Šoreiz īpaši daudz jautājumu raisīja dziedātājas rokās esošais spieķis.
Alla Pugačova pie preses izgāja elegantā kostīmā olīvu zeltainā tonī ar mirdzošu efektu. Žakete ar platiem melniem atlokiem tika papildināta ar platu jostu ar lielu sprādzi un īsu plisuētu svārku. Kopējo tēlu noslēdza melna berete ar tīkliņu, melni puszābaki un lieli gredzeni.
Maksims Galkins izvēlējās klasisku vakara tērpu — melnu smokingu ar atlokiem, baltu kreklu, melnu tauriņu un melnus apavus ar metāla sprādzēm.
Sarunājoties ar žurnālistiem, Pugačova pirmo reizi detalizēti paskaidroja, kāpēc festivālā parādījās ar spieķi. Pēc dziedātājas teiktā — pirms četriem mēnešiem viņa salauza kāju un traumēja gūžas locītavu.
Pēc traumas viņai teica, ka atveseļošanās var ilgt aptuveni pusgadu, un šajā laikā viņa, iespējams, nevarēs normāli staigāt. Tieši šī perspektīva ļoti nobiedēja mākslinieci.
Pašlaik māksliniece jau pārvietojas patstāvīgi, tomēr reizēm ņem līdzi spieķi, lai justos drošāk un pārliecinātāk. Pugačova arī komentēja savas parādīšanās festivālā iepriekšējās divās dienās. Viņa norādīja, ka fotogrāfijās un video viņa pastāvīgi gāja ar nolaistu galvu un skatījās sev zem kājām.
Dziedātāja pat parādīja žurnālistiem, kā tas izskatījās: paņēma spieķi, nolieca galvu un parādīja, ka pastaigas laikā uzmanīgi sekoja katram solim. Pēc nopietnas traumas viņa pagaidām cenšas kustēties piesardzīgi un kontrolēt ceļu priekšā.
"Es nevienam neko nestāstīju. Lieta tāda, ka es četrus mēnešus biju nekustīga, jo nokritu. Salauzu kāju, gūžu. Godīgi sakot nedomāju, ka piecelšos. Mani brīdināja, ka pus gadu varu gulēt. Bet tad atnāca viens cilvēks un teica, ka viss ir atkarīgs no tevis, no gribasspēka, pārvarēsi sāpes. Es joprojām tās pārvaru," žurnālistiem sacīja Alla.
Bet Maksims Galkins piebilda: "Bija ļoti daudz baumu, izdomāja, ka notikusi sirds operācija. Nekā tāda nebija. Vienkārši Alla salauza kāju."
"Man bija ļoti smagi. Saņēmu sevi rokās un sāku staigāt ar spieķi, pēc tam bez. Es to noņemšu tikai tad, kad būšu droša. Zinu, ka šeit būs daudz cilvēku. Divas dienas staigāju, skatījos šitā uz zemes. Un tad visi - "Ak, kungs, viņa knapi staigā!"," jokoja Alla.
Kāds no intervētājiem fonā sacīja: "Jūs tagad kā Raimonds Pauls ar spieķi." Uz ko Maksims atteica: "Ko darīt, vecums."
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