Basketbolisti Elīnu Babkinu mīlestība aizveda uz Angliju: "Es tinderī biju tikai divas dienas"
Vairāk nekā divdesmit gadus basketbols bija Elīnas Babkinas dzīve. Latvijas izlases ilggadējā saspēles vadītāja spēlēja Eiropas spēcīgākajos klubos, pārstāvēja valsti starptautiskajos turnīros un ieguva pieredzi, par kādu sapņo daudzas jaunās basketbolistes. Taču pirms trim gadiem viņa pieņēma vienu no svarīgākajiem lēmumiem savā dzīvē - noslēgt profesionālo karjeru.
Tagad Elīna dzīvo Mančestrā kopā ar vīru un meitiņu, izveidojusi savu basketbola aģentūru un atzīst, ka dzīve pēc sporta izrādījusies pavisam citāda, taču ne mazāk piepildīta. Sarunā ar "Kas Jauns" viņa pirmo reizi tik plaši stāsta par ģimeni, dzīvi Anglijā, iepazīšanos ar vīru un to, kāpēc Latvija joprojām ieņem īpašu vietu viņas sirdī.
Uz Mančestru aizveda mīlestība
Pēc profesionālās basketbolistes karjeras beigām Elīna pieņēma vēl vienu nopietnu lēmumu – pārcēlās uz dzīvi Anglijas pilsētā Mančestrā. Nevis tāpēc, ka jau sen būtu sapņojusi par dzīvi Lielbritānijā, bet gan mīlestības dēļ. “Es nepārcēlos uz Angliju tāpēc, ka ļoti gribēju tur dzīvot. Es apprecējos, un mans vīrs ir no Mančestras. Tā vienkārši sanāca,” viņa saka. Abi iepazinās lietotnē "Tinder". Elīna neslēpj, ka sākumā pret šādu iepazīšanās veidu izturējās ļoti skeptiski. “Es ilgu laiku biju viena, un mamma teica: “Varbūt pamēģini "Tinder"?” Es tikai atteicu – nē, nē, nē! Man šķita, ka tur neko nopietnu atrast nevar.” Tomēr ziņkārība ņēma virsroku. Basketboliste lietotni lejupielādēja laikā, kad Covid-19 pandēmijas dēļ atradās Latvijā, pārstāvot valstsvienību. “Es "Tinder" biju tikai divas dienas,” smejas Elīna. Tieši tik ilgs laiks bija vajadzīgs, lai satiktu savu nākamo vīru.
Pēc iepazīšanās abi ilgu laiku uzturēja attiecības no attāluma. Elīna tobrīd spēlēja Turcijā, savukārt viņas topošais dzīvesbiedrs bija Mančestrā. “Mēs ilgi sarakstījāmies. Kad man bija brīvāks laiks no treniņiem un spēlēm, viņš lidoja pie manis uz Ankaru.” Tagad abi ir precējušies, audzina meitiņu un jau trīs gadus dzīvo Mančestrā. Lai gan Elīna ir atradusi savu ģimeni Anglijā, viņa atzīst, ka sirdij tuvākas joprojām ir Vidusjūras valstis. “Ja man būtu jāizvēlas tikai klimata dēļ, es drīzāk dzīvotu Grieķijā vai Kiprā. Man ļoti patīk Grieķija – gan cilvēki, gan ēdiens, gan dzīvesveids.” Lai arī Anglijā viņa ir iedzīvojusies, pie viena joprojām nav izdevies pierast. “Godīgi sakot, visgrūtāk ir ar laikapstākļiem. Man ļoti pietrūkst saules. Kad vairākus gadus esi dzīvojis Grieķijā vai Turcijā, kur saule spīd gandrīz katru dienu, ir grūti pierast pie pelēkajām debesīm. Saule ļoti ietekmē garastāvokli.” Tomēr vismaz pagaidām ģimene par pārcelšanos uz siltākām zemēm tikai pasapņo. “Tāda doma mums ir bijusi, bet vīram Mančestrā ir ļoti labs darbs, tāpēc tuvākajā laikā nekas nemainīsies,” atzīst Babkina.
Uz Latviju brauc reti
Lai gan Elīna jau trīs gadus dzīvo Mančestrā, Latvija joprojām ieņem īpašu vietu viņas sirdī. Tiesa, realitātē dzimtenē sanāk viesoties ļoti reti. “Godīgi sakot, uz Latviju gandrīz nemaz nebraucu. Pa šo laiku esmu bijusi tikai vienu reizi,” atzīst basketboliste. Izrādās, lielākā daļa viņas tuvāko cilvēku jau sen dzīvo ārpus Latvijas. Mamma pirms daudziem gadiem pārcēlusies uz Īriju, savukārt māsa dzīvo Londonā, tāpēc ģimene visbiežāk satiekas tieši Apvienotajā Karalistē. “Faktiski visa mana ģimene tagad ir šeit. Mamma dzīvo Īrijā, māsa Londonā, tāpēc nav tādas vajadzības bieži braukt uz Latviju.”
Viņa neslēpj, ka arī tad, ja dzīvē nebūtu satikusi savu vīru, diez vai būtu izvēlējusies palikt Latvijā. Tomēr tas nenozīmē, ka saikne ar dzimteni ir zudusi. Ikdienā par Latviju visbiežāk atgādina pavisam vienkāršas lietas. Kad ciemos ierodas mamma, saldētava tiek piepildīta ar pašgatavotām kotletēm, kāpostu tīteņiem un citiem latviešu ēdieniem, jo pati Elīna smejoties atzīst, ka gatavošana nav viņas stiprā puse. Savukārt veikalā viņa vienmēr meklē bērnības gardumus – "Kāruma" sieriņus, rupjmaizi un citus Latvijā ražotus produktus, kas arī Mančestrā palīdz saglabāt māju sajūtu. Bijusī basketboliste arī neslēpj, ka "Kāruma" šokolādes sieriņus pērk tikai pa vienam, jo citādi visus uzreiz apēd. Ārzemju veikalos viena sieriņa cena ir virs 80 pensiem (apmēram 94 centi)! Reizēm ģimene pagatavo arī gailenes, taču Anglijā nopērkamās ne tuvu nav tik garšīgas kā Latvijā lasītās. Elīnas vīrs nogaršojis vairākus latviešu ēdienus un produktus, taču viņa gaume krietni atšķiras – auksto zupu viņš dēvē par “rozā zupu” un nesaprot, kā kaut kas tāds vispār var garšot…
Vēlas, lai meita apzinās latviskās saknes
Ikdienā Elīna daudz biežāk runā angļu nekā latviešu valodā, taču vēlas, lai viņas meita izaug, apzinoties savas latviskās saknes. “Es ļoti ilgi pārstāvēju Latvijas izlasi. Latvija man vienmēr būs ļoti personiska un emocionāla tēma. Tā vienmēr būs daļa no manis. Tāpēc gribu, lai Latvija ir arī daļa no manas meitas.” Lai gan ģimenes ikdiena paiet angļu valodā, meita, visticamāk, izaugs daudzvalodīgā vidē. Ar vīru Elīna sarunājas angliski, bet ar mammu un māsu krieviski. Viņa pati brīvi pārvalda četras valodas – latviešu, krievu, angļu un grieķu –, kā arī spēj sarunāties poliski. Interesanti, ka bērnībā vecāki ar viņu mājās runāja krieviski, taču Elīna vienmēr atbildēja latviešu valodā. Vēlāk, spēlējot Krievijā, krievu valoda kļuva par ikdienu, un tagad viņa atzīst, ka dažkārt latviski izteikt domas pat ir grūtāk nekā angliski. “Angļu valodu ikdienā lietoju daudz vairāk nekā latviešu, tāpēc reizēm pat jāpiedomā, kā pareizi pateikt kādu domu latviski.”
Palīdz jaunajām basketbolistēm
Arī basketbols no Elīnas dzīves nav pazudis, taču tagad laukumā viņa dodas nevis pati, bet palīdz citiem veidot karjeru. Babkina stāsta, ka pēc sportistes karjeras beigām viņa trīs gadus strādāja vienā no pasaules vadošajām basketbola aģentūrām, kur apguva profesijas nianses. Šovasar viņa bija gatava nākamajam solim – izveidoja pati savu basketbola aģentūru. “Kad beidzu spēlēt, mans aģents man piedāvāja pievienoties viņa komandai. Tur nostrādāju trīs gadus, ļoti daudz iemācījos. Tagad nolēmu sākt pati.” Jaunā uzņēmuma izveide sakrita ar vēl vienu nozīmīgu dzīves posmu – Elīna 2025. gadā kļuva par mammu. “Viņa man nemāk staigāt – viņa vienkārši skrien,” smej Babkina, atzīstot, ka meitiņas neizsīkstošā enerģija nogurdina vairāk nekā jebkurš pirmssezonas treniņš basketbolā. Tāpēc ikdienā nākas prasmīgi apvienot darbu ar rūpēm par meitu. “Nav viegli visu apvienot, bet pagaidām izdodas. Galvenais ir labi saplānot laiku.”
Elīna atklāj, ka jaunajā darbā visvērtīgākā ir viņas pašas pieredze. Viņa ļoti labi zina, ko nozīmē būt jaunai spēlētājai svešā valstī, piedzīvot neveiksmīgas sezonas, šaubas un psiholoģiski sarežģītus brīžus. Tieši tāpēc viņa vēlas kļūt ne tikai par aģenti, bet arī par uzticamu padomdevēju. “Man ir svarīgi, lai jaunajām spēlētājām nebūtu jāpieļauj tās pašas kļūdas, ko savulaik pieļāvu es.” Babkina neslēpj, ka viena no lielākajām kļūdām karjeras sākumā bija pārāk agrā pievienošanās Turcijas grandam Fenerbahçe. “Toreiz man bija tikai 22 gadi. Likās, ka spēlēšu Eirolīgas lielklubā un viss būs lieliski. Taču priekšā bija pasaules līmeņa basketbolistes, un spēles laika bija ļoti maz. Tagad saprotu, ka jaunam spēlētājam svarīgākais ir spēlēt un attīstīties, nevis pēc iespējas ātrāk nokļūt lielākajā klubā.” Šo pieredzi viņa tagad cenšas nodot savām spēlētājām. Elīna stāsta, ka bieži vien jaunās basketbolistes zvana ne tikai par līgumiem vai klubiem, bet arī gūt emocionālu atbalstu. “Pēc neveiksmīgām spēlēm viņas mēdz pārdzīvot, nevar aizmigt, domā, ka viss ir slikti. Es viņas ļoti labi saprotu, jo pati tam esmu gājusi cauri. Dažreiz pietiek vienkārši aprunāties.” Tieši iespēja palīdzēt citiem viņai šobrīd sagādā vislielāko gandarījumu. “Man šķiet, ka tagad varu iedot jaunajām spēlētājām to, kā man pašai savulaik pietrūka. Tas dod ļoti lielu piepildījumu.”