Kāpēc Ieva Adamss uz rokas nēsā sarkanu diedziņu?
Iedvesmas trenerei un kādreizējai radiogeišai Ievai Adamss ceļošana vienmēr bijusi kas vairāk par vienkāršu atpūtu. Viņu saista citu tautu kultūra un tradīcijas, tāpēc no ceļojumiem viņa mājās pārved ne tikai iespaidus, bet arī īpašus stāstus. Viens no tiem ir par sarkano diedziņu, ko Ieva joprojām nēsā uz rokas. To viņa ieguva ceļojuma laikā Indijā.
Kā žurnālam "Kas Jauns" pastāstījusi Adamss, kāds vietējais vīrietis viņai, neko nejautājot, uzsējis sarkanu diedziņu uz plaukstas locītavas. Sākumā viņa pat īsti nav sapratusi, kāpēc tas tiek darīts, taču vēlāk uzzinājusi, ka tā ir sena tradīcija. Indijā sarkanais diedziņš tiek uzskatīts par aizsardzības un svētības simbolu. “Man teica, ka tas jāatstāj tik ilgi, līdz pats nokrīt. Es pie tā jau esmu pieradusi,” stāsta Ieva. Viņa smej, ka diedziņš jau sen kļuvis par tik ierastu ikdienas sastāvdaļu, ka to gandrīz vairs nepamana. Mazgājoties, ģērbjoties vai darot ikdienišķas lietas, tas netraucē un vairs nepievērš sev uzmanību. Tikai apkārtējie ik pa laikam pajautā, kāpēc viņa to joprojām nēsā.
Lai gan sarkanais diedziņš piesaista apkārtējo uzmanību, ne mazāk pamanāmi ir arī jaunie tetovējumi uz abām rokām. Tie tapuši salīdzinoši nesen un simbolizē pārmaiņas, ko Ieva piedzīvojusi pēdējā laikā.
Par to, kas tieši viņu pamudinājis pie tiem tikt, viņa pagaidām runā ļoti piesardzīgi. “Es sevī esmu atklājusi kaut ko tādu, par ko vēl negribu detalizēti runāt,” viņa saka. Pārmaiņas skārušas ne tikai viņas dzīves uztveri, bet arī garderobi. Lai gan nesenā pasākumā Adamss bija tērpusies melnā, viņa atzīst, ka arvien biežāk izvēlas gaišākus toņus. Ilgu laiku tieši melnā krāsa bijusi viņas iecienītākā. Taču pēc mammas aiziešanas mūžībā viņa pamazām sākusi uz dzīvi raudzīties citādi, un tas atspoguļojas arī apģērba izvēlē. “Man skapī vienmēr ir bijis ļoti daudz melnā, bet tagad arvien vairāk gribas balto krāsu,” atklāj Ieva. Pašai gan jaunie toņi garderobē pagaidām šķiet neierasti, pie pārmaiņām vēl jāpierod.