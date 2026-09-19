Olgas Rajeckas un grupas "PĒRLE" jaunās vinila plates "Labirints" klausīšanās vakars
15. jūlijā jaunajā "Veldzes" kultūras un mākslas kvartālā, "Down Street" mūzikas ierakstu veikalā notika dziedātājas Olgas Rajeckas un grupas "PĒRLE" ...
Olgas Rajeckas meitai Marijai auskari no Braitonas ar īpašu stāstu
Šovasar Olga Rajecka draugu, kolēģu un ģimenes pulkā svinēja jaunās vinila plates "Labirints" iznākšanu.
Žurnāla "Kas Jauns" uzmanību pasākumā piesaistījis Olgas Rajeckas meitas Marijas Miglinieces-Lapānes elegantais tēls. Sarunā viņa atklāja stāstu par īpašajiem auskariem no Anglijas piejūras pilsētas Braitonas, kā arī neslēpa, kāpēc mammai tik svarīgi uz skatuves kāpt īpaši šūtos tērpos.
Marija atzina, ka rotas viņai ir daudz vairāk nekā aksesuārs. Viņa priekšroku dod mākslinieku darinātiem darbiem, un tieši tāpēc šos auskarus iegādājusies pie rotu mākslinieces Braitonā, kur regulāri viesojas pie draugiem. “Man vispār patīk rotas, kas ir mākslinieku veidotas, nevis masveidā ražotas,” atklāja Marija. Izrādās, pie tās pašas meistares iepirkusies arī Olga Rajecka. Marija ar smaidu atcerējās, ka abas reiz no darbnīcas aizgājušas ar krietnu pirkumu, kas pārsteidzis arī pašu rotu autori. “Mamma nopirka ļoti daudz auskaru, un māksliniece jautāja, kāpēc tik daudz. Tad mēs izstāstījām, ka viņa ir dziedātāja Latvijā,” viņa atminējās. Runājot par mammas stilu, Marija uzsvēra, ka Olgai vienmēr bijis svarīgi uz skatuves vilkt īpaši šūtus tērpus, nevis izvēlēties gatavu apģērbu. Viņasprāt, māksliniekam skatuves apģērbs palīdz iejusties lomā, ieiet savā skatuves tēlā un sniedz pavisam citu pārliecību. “Kad mākslinieks uzkāpj uz skatuves, viņš kļūst par citu cilvēku. Viņš ieiet savā alter ego, un šie tērpi palīdz vairāk atvērties uz skatuves,” uzskata Marija. Viņa piebilda, ka arī pašas skatījumu uz modi lielā mērā veidojusi mamma: “Mamma mani jau kopš mazotnes ir mācījusi pamanīt detaļas un uz modi skatīties daudz plašāk nekā tikai uz apģērbu.”
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