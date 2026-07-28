Rūdolfs Plēpis drīzumā kļūs par četrkārtēju vectēvu
Tautā iemīļotais aktieris Rūdolfs Plēpis ar meitas Viktorijas atbalstu nesen piedalījies mazmeitas Marijas Grietas vidusskolas izlaidumā, kas risinājās Jelgavā, brīvdabas koncertzālē "Mītava".
Viktorija Plēpe sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāj, ka līdz ar meitas Marijas Grietas 12. klases izlaidumu Vislatvijas vidusskolā, kurā mācību process norisinājās tālmācībā, arī viņas pašas dzīvē noslēdzies kāds posms: “Vidusskolas gados obligāti jādara tas, ko vecāki liek. Tālāk meita pati var izdomāt, ko sirds liek. Tā ka šis ir ļoti svarīgs notikums.”
Rūdolfa Plēpja mazmeita ir talantīga jauniete un viņai patīk izpausties radoši. Tieši tāpēc, mācoties tālmācībā, viņa varējusi pievērsties savām interesēm vēl pastiprinātāk. “Tā nu ir sanācis, ka meitai ir tūkstoš dažādu aizraušanos un talantu. Viņa gan glezno, gan komponē dziesmas, gan spēlē ģitāru un ukuleli, gan tamborē. Visas šīs intereses meita ir pati izvēlējusies. Vienīgais, ko es piepalīdzēju un tā stingrāk uzspiedu, – lai meita pabeidz mūzikas skolu. Viņai ļoti noderēja tas, ko iemācījās. Mūzikas skolā apgūtais saksofons gan nav viņas mīļākais instruments, taču meita nenožēlo, jo ir veidojusies sapratne par mūzikas lietām, un pašmācības ceļā viņa ir iemācījusies spēlēt arī ģitāru un ukuleli. Mājās meita spēlē arī klavieres un raksta dziesmas, pati sacer tām tekstu.
No pamatskolas laika meita ir aizrāvusies arī ar frizūru veidošanu. Viņa gan apgriež, gan veido, gan krāso matus mums, radiem un draugiem. Safrizē arī vectēvu un mani. Tāpēc pirmām kārtām viņa vēlas iegūt friziera diplomu, lai varētu paralēli strādāt. Nav jau teikts, ka tā būs Marijas mūža profesija, bet tā ir lieta, kas nekad neizsīks un vienmēr būs nepieciešama. Tāpat papildus meita noteikti mācīsies arī citas lietas, kas viņai padodas. Varbūt iestāsies kādā no augstskolām,” par atvases nākotni aizdomājas Viktorija Plēpe.
“Interesanti, ka izlaiduma oficiālā daļa bija Jelgavā, "Mītavas" koncertzālē. Tā ir tālmācības vidusskola, kas atrodas Rīgā, taču tajā mācās skolēni no visas Latvijas. Pasākums man ļoti patika, jo tas notika brīvā dabā, līdz ar to nebija cilvēku pūļu un bezgaisa telpas. Zinu, ka daudzi vecāki satraucas, uzskatot – ja bērns mācās tālmācībā, tad viņam pazūd sociālās iemaņas. Tas ir atkarīgs no cilvēka. Marijai vienmēr ir pilna māja draugu. Cilvēks, kurš ir sabiedrisks, atradīs cilvēkus un satiksies. Ja cilvēks tāds nav, arī skolā viņam nebūs draugu. Man skolā nebija daudz draugu. Viss ir atkarīgs no cilvēka. Ja ir daudz hobiju un lietu, kas iedvesmo, tad, mācoties šajā skolā, to visu var apvienot ar mācībām. Marija bija priecīga, ka pa šo laiku gan skolu pabeigusi, gan iemācījusies spēlēt jaunus mūzikas instrumentus, gan sacerējusi dziesmas un uzgleznojusi skaistus darbus, gan arī piecas reizes savu istabu pārkārtojusi. Protams, kad tuvojās eksāmeni, bija jāsarauj un savas vēlmes jānoliek malā. Paldies Dievam, viss ir kārtībā un tagad var skatīties tālāk,” tā Viktorija.
Uz mazmeitas izlaidumu bija ieradies arī Marijas slavenais vectēvs Rūdolfs Plēpis, kas vienmēr ļoti interesējas, kā viņai klājas. “Kaut arī to, kā mazmeita saņem vidusskolas atestātu, viņš pats nevarēja redzēt, bet dzirdēt gan. Viņš ir ļoti priecīgs, ja mums, kaut kur braucot, izdodas paņemt viņu līdzi. Lai arī tētis izlaiduma bildēs izskatās vizuāli labā formā, jāatgādina, ka skatuves mākslinieki jau māk saņemties, izejot sabiedrībā, un reizēm pat nevar pateikt, ka būtu jebkādas problēmas,” pastāsta Viktorija. Kā zināms, Rūdolfs Plēpis jau dažus gadus ir zaudējis acu gaismu. Aktieris turpina dzīvot savā vienistabas dzīvoklītī Alunāna ielā, kur Plēpja kungu ik dienas aprūpē un par mājokļa uzturēšanu kārtībā gādā kādas aprūpētāju organizācijas algota darbiniece. “Paldies Dievam, tētis turas un mēģina atrast sev iepriecinājumu, it sevišķi šādā reizē, kad piedalās mazmeitas svētkos,” piebilst Viktorija.
Šoreiz no ģimenes uz izlaidumu neieradās vien Viktorijas vecākā māsa Astra Plēpe-Bunga, kas dzīvo Skotijā. “Māsa pie mums bija ciemos maijā. Viņai būs vēl viens bēbis, un Plēpim vēl viens mazbērns,” par ģimenes paplašināšanos pastāsta Viktorija. Viņas māsai Astrai no iepriekšējās laulības ir 20 gadu vecs dēls Ernests, tad ir divus gadus veca meitiņa Eva, savukārt augustā būs trešā meita.