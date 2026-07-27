FOTO: Emocijām bagāts noslēgums! Slavenības un krāšņi tērpi festivāla "Laima Rendezvous Jūrmala 2026" trešajā, noslēdzošajā dienā.
Festivāla "Laima Rendezvous Jūrmala 2026" trešā, noslēdzošā diena pulcēja spožas zvaigznes, krāšņus tērpus un aizraujošus priekšnesumus. Aplūko FOTO no grandiozā ...
FOTO: zvaigznes, krāšņi tērpi un muzikāli pārsteigumi festivāla "Laima Rendezvous Jūrmala 2026" noslēguma vakarā
Jūrmalā ar krāšņu koncertu izskanējusi festivāla "Laima Rendezvous Jūrmala 2026" noslēdzošā diena. Svētdien, 26. jūlijā, Dzintaru koncertzālē uz vienas skatuves pulcējās spoži pašmāju un ārvalstu mākslinieki, bet skatītājus priecēja gan muzikāli pārsteigumi, gan īpaša festivāla atmosfēra.
Trīs vakaru garumā Laimas Vaikules rīkotais festivāls Jūrmalā pulcēja tūkstošiem mūzikas cienītāju, piedāvājot plašu koncertprogrammu dzīvā izpildījumā simfoniskā orķestra pavadījumā.
Noslēguma vakarā uz skatuves kāpa pati festivāla saimniece Laima Vaikule, kā arī starptautiski pazīstami mākslinieki Semyon Slepakov, Potap & Nastya, Nino Katamadze, Michal Szpak un Sonja Bishop.
Publiku priecēja arī pašmāju mūziķi – Intars Busulis, Aminata, Normunds Rutulis, Jānis Stībelis, "Citi Zēni" un grupa "Atvara".
Festivāla "Laima Rendezvous Jūrmala 2026" 2. diena
Ar krāšņiem priekšnesumiem un pasaules līmeņa mākslinieku uzstāšanos sestdien, 25. jūlijā, Dzintaru koncertzālē aizvadīta festivāla "Laima Rendezvous Jūrmala 2026" otrā ...
Kā ierasts, festivāla viesi bija īpaši piedomājuši pie sava vizuālā tēla – Dzintaru koncertzāles apmeklētājus un fotogrāfus priecēja gan eleganti vakartērpi, gan drosmīgi un vasarīgi tēli.
Festivāla "Laima Rendezvous Jūrmala 2026" 1. diena (24.07.2026.)
Ar krāšņiem priekšnesumiem un pasaules līmeņa mākslinieku uzstāšanos piektdien, 24. jūlijā, Dzintaru koncertzālē aizvadīta festivāla "Laima Rendezvous Jūrmala 2026" pirmā ...
"Laima Rendezvous Jūrmala" gadu gaitā kļuvis par vienu no gaidītākajiem vasaras kultūras notikumiem Latvijā, ik gadu pulcējot gan pašmāju publiku, gan viesus no ārvalstīm. Arī šogad festivāls apliecināja savu īpašo vietu Latvijas muzikālajā dzīvē, noslēdzot trīs dienu svētkus ar krāšņu finālu.