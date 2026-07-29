Imanta Lancmaņa jubilejas izstādes atklāšana
Kultūrtelpā "Ola Foundation", svinīgā un izsmalcinātā atmosfērā atklāta izcilā mākslinieka, mākslas vēsturnieka un sabiedriskā darbinieka Imanta Lancmaņa 85 gadu jubilejai ...
Imants Lancmanis šodien svin 85: "Novērtēju, ka esmu dzīvs!"
Rundāles pils bijušais saimnieks, mākslas vēsturnieks Imants Lancmanis 85. jubilejas ieskandināšanu nesen sāka ar personālizstādes "Pagātne tagadnē" atklāšanu Rīgā, kultūrtelpā "Ola Foundation".
Jubileju Lancmanis svin šodien. 29. jūlijā, taču ziedus, dāvanas un apsveikumus saņēma jau izstādes atklāšanā. “Šī ir skaistākā dāvana manā jubilejā, kāda vien var būt. Pat nevarēju iedomāties, ka dzimšanas dienu varēšu svinēt ar izstādi. Šajā kultūrtelpā tā ir veiksmīgi iekārtota, piedevām līdz atklāšanai man vēl izdevās uztaisīt sešus pilnīgi jaunus darbus – klusās dabas ar puķēm un dabas ainavu, kurām pat vēl krāsa nav nožuvusi. Es vienlaikus strādāju pie vairākām gleznām. Visi šie darbi ir tapuši istabā blakus manam rakstāmgaldam tādā šaurā kaktā, nevis speciālā darbnīcā. Šai personālizstādē ir 60 manas gleznas,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" priecīgs par paveikto ir Lancmanis.
Savos gados viņš var lepoties ar lieliskām darbaspējām. “Ziniet, esmu pieradis visu mūžu strādāt. Kamēr vien spēki būs, to darīšu. Es nemaz neesmu spējīgs atpūsties. Jūrmalā nekad neesmu bijis un nekad arī nesauļošos. Man gribas strādāt un strādāt. Tradicionālas dzimšanas dienas svinības ir apgrūtinājums. Man vairāk patīk, ja ir, kā tagad, – izstādes atklāšana. Var kaut ko parādīt un izdarīt, nevis vienkārši sanākt kopā, uzklausīt saldus vārdus un apēst kūku. Protams, tas jau arī pieder pie lietas, es neesmu no tiem, kas aizmūk mežā. Nē, nē, nē... Es daru visu, ko no manis gaida, smejos un saku paldies no tīras sirds. Man jau patīk, ja cilvēki ir iepriecināti. Tad esmu laimīgs,” nosaka jubilārs.
Vaicāts, ko gaviļnieks gribētu sev novēlēt dzimšanas dienā, viņš smejot teic, ka vēlētos turpināt līdz bezgalībai: “Ļoti ceru, ka providence man piešķirs vēl spēkus turpināt kādu laiku. Tas ir viss, ko vēlos. Turpināt, lai viss ir tā, kā tagad.”
Izstādes atklāšanas uzrunā Lancmanis pastastīja, ka ikdienā visu laiku smaida: “Arī, savas gleznas radot, es smaidu. Dzīve patiešām man šķiet skaista. Protu novērtēt to, ka esmu dzīvs un šajā vecumā varu gleznot. Tā ir milzīga Dieva dāvana.” Jubilāra kundze, arī mākslas vēsturniece Ieva Lancmane, mūžībā devās 2004. gadā. Pēc sievas nāves Lancmanis bija nodevies darbam un jaunas attiecības tā arī vairs neizveidoja. No sava mūža 54 dzīves gadus viņš pilnībā veltījis Rundāles pils attīstībai, labiekārtošanai un vēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Imantam Lancmanim ir tuvas un sirsnīgas attiecības ar māsu Laumu Lancmani, kuras dzīve, tāpat kā brālim, teju visu profesionālo mūžu saistīta ar Rundāles pils muzeju. Lauma tagad arī ikdienā seko līdzi brāļa gaitām un iesaistās pat gleznu tapšanas procesā. Māsai patīkot itin visi brāļa radītie mākslas darbi, jo aiz katras gleznas ir kāda doma vai cilvēks: “Jā, es reizēm arī pakritizēju (smejas), jo brālis kritiku uztver normāli. Tā ir pareizi, jo cilvēkiem vajadzētu kritiku uztvert kā palīglīdzekli, nevis kā apvainojumu. Es jau vienmēr vēroju un priecājos, un mēs kopīgi pārrunājam, kā konkrētai puķei uzgleznot ziedlapiņas un viducīti. Vai kādai jābūt tās krāsai. Tas ir jauks process, ko es izdzīvoju līdzi. Daudzos gadījumos kopā ar brāli vācam puķu pušķus, ejam upmalā un salasām. Tad pēkšņi pietrūkst nātru, un ejam tās meklēt.”