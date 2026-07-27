Gundega Dūduma atklāj savus stila noslēpumus
Gleznotāja un dizainere Gundega Dūduma ir pārliecināta, ka mode nav tikai apģērbs, bet gan veids, kā cilvēks stāsta par sevi. Viņa rada gleznas, zīda kimono, svārkus un lakatus, bet tikpat svarīga kā pats dizains viņai ir sajūta, ko cilvēks iegūst, uzvelkot viņas radīto.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" māksliniece stāsta par savu stila filozofiju, ģimeni, nesen aizvadīto personālizstādi "JOY", aizkustinošākajiem klientu stāstiem un to, kāpēc viņa mudina ikvienu nebaidīties būt radošam.
Mākslai jādzīvo cilvēku vidū
Nesen noslēgusies Gundegas Dūdumas personālizstāde "JOY", kurā bija aplūkojami pēdējo divu gadu laikā tapušie darbi. Māksliniece atzīst, ka katra izstāde ir ne tikai iespēja parādīt paveikto, bet arī satikt cilvēkus, kuri viņas mākslā saskata ko personisku. Tomēr viņai ir svarīgi, lai gleznas nepaliktu tikai galeriju sienās. “Man ļoti patīk, ka mani darbi atrodas publiskās vietās. Šobrīd gleznas ir izvietotas arī medicīnas iestādēs, un man šķiet skaisti, ka cilvēki, gaidot ārsta pieņemšanu, var paskatīties uz mākslu. Ja cilvēks tajā brīdī ir satraucies, iespējams, glezna kaut uz mirkli novērš domas un rada mieru.”
Gundegas Dūdumas izstādes "JOY" atklāšana
Trešdien, 8. jūlijā, Benjamiņu namā tika atklāta mākslinieces Gundegas Dūdumas personālizstāde "JOY", kurā apkopoti pēdējo divu gadu laikā tapušie darbi.
“Melno krāsu gandrīz vairs nevelku”
Lai gan daudzi Gundegu saista ar spilgtiem zīda kimono un mākslinieciskiem tēliem, pati viņa smejas, ka ikdienā viss ir daudz praktiskāk. “Man ir ļoti aktīvs dzīvesveids. Es ne tikai gleznoju. Jābrauc pēc materiāliem, jāved gleznas, jāstrādā darbnīcā. Nav tā, ka es visu laiku stāvu pie molberta skaistā kimono.” Viņa atzīst, ka garderobē līdzās elegantajiem tērpiem ir arī kedas un sporta bikses. “Man dzīvē patīk līdzsvars. Es nevarētu visu laiku staigāt tikai sportiskā apģērbā, tāpat nevarētu vienmēr būt saposusies.” Runājot par šīs vasaras modi, Gundegai atbilde ir ļoti skaidra. “Tā noteikti nav melnā krāsa. Pēdējos divos gados melnas drēbes praktiski vairs nevelku. Mani daudz vairāk iedvesmo dažādu toņu spēles – lavanda, tirkīzs, zaļgani toņi, pasteļtoņi. Ne vienmēr vajag ļoti spilgtas krāsas. Pietiek atrast interesantas kombinācijas.”
“Ja nevar atrast veikalā, uzšuju pati!”
Dizainere uzskata, ka mūsdienās cilvēki pārāk bieži paļaujas uz veikalu piedāvājumu, lai gan daudz interesantāk ir radīt ko savu. “Ja veikalā nevar atrast, ko gribas, ejiet uz audumu veikalu! Izvēlieties audumu, atrodiet labu šuvēju un uzšujiet tieši tādu apģērbu, kādu vēlaties.” Viņa uzsver, ka Latvijā netrūkst ne profesionālu šuvēju, ne kvalitatīvu audumu veikalu. “Tieši tā radās arī mans pirmais kimono. Gatavojoties izstādei Dubaijā, sapratu, ka man vajadzīgs tērps, kas ceļojot neaizņem daudz vietas, ir ērts un vienlaikus izskatās eleganti. Tad radās doma par divpusēju kimono – vienā dienā to var vilkt ar vienu pusi uz āru, nākamajā dienā ar otru. Paņemot līdzi tikai dažus kimono, iespējams izveidot pavisam atšķirīgus tēlus.” Šobrīd dizainere piedāvā divpusējus zīda kimono, divpusējus aptinamos svārkus un lielus zīda lakatus ar bārkstīm. Kimono cena ir no 800 līdz 1500 eiro, atkarībā no materiāliem un apdares, divpusējie svārki maksā 600 eiro, bet lielie zīda lakati – 500 eiro.
Gundega uzskata, ka lielākais šķērslis stilam bieži vien ir pašu cilvēku stereotipi. “Cik bieži sievietes saka – man sarkana lūpu krāsa nepiestāv. Bet vai viņas to vispār ir pamēģinājušas?” Viņasprāt, mode ir eksperiments. “Es domāju, ka cilvēkiem vienkārši vairāk jāuzdrošinās. Sarkanie toņi var būt ļoti dažādi – gan spilgti, gan mierīgāki. Ir tikai jāatrod savējais.”
14 gadu vecā meita jau ir mammas stiliste
Liela loma Gundegas dzīvē ir arī ģimenei. Viņa ir divu meitu mamma un neslēpj, ka abas meitenes jau iesaistās viņas radošajā darbā. Vecākā meita Nadīna aizraujas ar dziedāšanu. “Es ar viņu ļoti lepojos. Viņa fantastiski dzied un ļoti skaisti spēj sevi izpaust.” Savukārt jaunākā meita Luīze Hanna jau 14 gadu vecumā kļuvusi par mammas uzticamo padomdevēju modes jautājumos. “Viņai ir izcila gaume. Viņa palīdz man fotosesijās, veido apģērbu kombinācijas un bieži vien tieši viņai prasu padomu, ja pašai jāizvēlas, ko vilkt.” Māksliniece uzskata, ka bērni jāiesaista vecāku darbā jau kopš mazotnes. “Man šķiet, vecāku pienākums ir ņemt bērnus līdzi savos darbos. Tā viņi mācās, redz procesu un aug kopā ar vecākiem.”
Stāsti, kas aizkustina
Lai arī Gundegas radītie apģērbi kļuvuši iecienīti gan Latvijā, gan ārvalstīs, viņa atzīst, ka vislielāko prieku sagādā nevis pārdošanas apjomi, bet gan cilvēku stāsti. “Man pat šobrīd ir zosāda, par to domājot.” Viņa atceras kādu vīrieti, kurš pēc ilgi gaidītas sievas grūtniecības uzdāvinājis mīļotajai viņas radītu kimono. “Viņi daudzus gadus bija gaidījuši bērniņu. Kad beidzot tas notika, vīrs sievai uzdāvināja kimono, jo zināja, cik ļoti viņai tas patīk.” Tikpat sirsnīgs bijis stāsts par divām māsām. “Viena dzīvo Anglijā, otra Latvijā. Māsa uzdāvināja kimono kā mīlestības apliecinājumu. Man šķiet tik skaisti, ka cilvēki ar manām lietām pauž savas jūtas.”
“Vispirms investēju sevī”
Lai gan nu Gundegas radītie darbi ir pieprasīti, viņa uzsver, ka viss sasniegts pakāpeniski un bez lieliem investoriem. “Man nav investoru. Es visu attīstu pati no tā, ko nopelnu.” Viņa stāsta, ka apzināti izvēlas ieguldīt līdzekļus savā attīstībā, nevis dārgos ceļojumos vai citās izklaidēs. “Es investēju sevī un savā izaugsmē. Vienlaikus gribu ar savu piemēru parādīt meitām, ka viss ir iespējams.” Māksliniece ir pārliecināta, ka lielas lietas sākas ar pavisam maziem soļiem. “Nevajag domāt, ka biznesu var sākt tikai ar milzīgu kapitālu. Pietiek ar labu ideju, nelielu summu, drosmi un vēlmi darīt. Dažreiz tieši tā rodas visveiksmīgākie stāsti.”