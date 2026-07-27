Kristaps Porziņģis un Sūkija Hola vasaru pavada atsevišķi. Vai attiecības galā?
Viens no Latvijas izlases līderiem un NBA kluba Goldensteitas "Warriors" basketbolists Kristaps Porziņģis un viņa draudzene, marokāņu izcelsmes amerikāņu modele Sūkija Hola jau vairākus mēnešus nav redzēti kopā, raisot jautājumus par savu attiecību statusu.
Par to, ka Latvijas basketbola zvaigznei Kristapam Porziņģim pēc šķiršanās no digitālā satura veidotājas Lauras Vizlas ir jaunas attiecības, publiski kļuva zināms jau 2024. gada martā. Toreiz basketbolists apmeklēja Nacionālās hokeja līgas spēli starp Bostonas "Bruins" un Vegasas "Golden Knights", kur uzmanību piesaistīja ne vien ar savu klātbūtni, bet arī ar simpātisku tumšmati līdzās. Uz spēli Porziņģis bija devies kopā ar savu draugu, bijušo Latvijas izlases basketbolistu Žani Peineru, un drīz vien tika noskaidrots, ka noslēpumainā sieviete ir amerikāņu modele Sūkija Hola.
Iepriekš vasarās viesojās Latvijā
Tā paša gada vasarā Porziņģis jauno draudzeni atveda iepazīt Latviju, kur abi kopā pavadīja gandrīz mēnesi. Hola savos sociālajos tīklos 2024. gada vasarā dalījās ar fotogrāfijām no Rīgas un citām Latvijas vietām, turklāt vairākos kadros bija redzams arī pats basketbolists, neatstājot šaubas, ka abi izbauda kopīgu atpūtu Kristapa dzimtenē.
Arī 2025. gada vasarā Sūkija viesojās Latvijā un ar savu klātbūtni pagodināja mūsu futbola izlases spēli. Savos sociālajos tīklos viņa publicēja bildi no "Skonto" stadiona, kur jūnijā vēroja Latvijas futbola izlases spēli pret Albāniju.
Šovasar katram savi plāni
Taču, kā izpētījis žurnāls "Kas Jauns", šovasar aina ir pavisam citāda. Kamēr Porziņģis jau ilgāku laiku uzturas Latvijā un regulāri redzams dažādos publiskos pasākumos, Hola sociālajos tīklos dalās ar kadriem no ceļojumiem un ikdienas ārpus Latvijas. Abu atšķirīgās gaitas un kopīgu publisku mirkļu trūkums liek domāt, vai pāra attiecībās nav notikušas pārmaiņas.
Īsi pēc Jāņiem sociālajos tīklos tika publicēta fotogrāfija, kurā Porziņģis redzams trenējamies kādā no Rīgas sporta zālēm. Savukārt jau pēc dažām dienām basketbolists bija viens no spilgtākajiem viesiem "Ghetto Games" pasākumā "Kings of Air", kur pildīja žūrijas locekļa pienākumus un labprāt veltīja laiku gan lieliem, gan maziem faniem.
"King's of Air" šovs Grīziņkalnā
Tikmēr Hola savā "Instagram" profilā izlika fotogrāfiju karuseli no Marokas, tieši pirms Francijas un Marokas futbola izlases spēles Pasaules kausā norādot, ka ir lepna būt marokāniete. Nevienā no publicētajiem kadriem Porziņģis nebija redzams. Kamēr basketbolists baudīja vasaru Latvijā, tikmēr modele, spriežot pēc soctīklos vēstītā, laiku pavadīja Marokā.
Arī turpmākajās nedēļās Hola regulāri dalījās ar savas ikdienas mirkļiem – ceļojumiem, piemēram, lidojumu uz Toronto, fotosesijām un spoguļselfijiem, kuros redzama viena pati. Publiski pieejamajos ierakstos nebija redzams ne Porziņģis, ne arī kādas citas norādes, ka abi šobrīd laiku pavadītu kopā.
Katrs savā pasaules malā
Vienas no pēdējām svinībām, kurās Porziņģis bija sastopams, bija Latvijas basketbolista Artūra Žagara un digitālā satura veidotājas Lienes Žagares kāzas, kas 10. jūlijā notika Nurmuižas pilī. Publiskotajos kāzu foto un video kadros redzams, ka Kurzemē NBA basketbolists lustējās kopā ar draugiem, savukārt Hola tajā pašā dienā savos sociālajos tīklos dalījās ar fotomirkļiem no Marokas.
Arī nedēļu pēc Žagara kāzām Porziņģis turpina būt redzams dažādos publiskos pasākumos Latvijā. Viņš apmeklēja pirmo reizi Rīgā notiekošo "Astoņu nāciju kausa" 3×3 hokeja turnīru, kur pirms Latvijas izlases pirmās spēles veica simbolisko pirmo ripas iemetienu. Pēc tam basketbolists spēli vēroja no tribīnēm draugu kompānijā. Tikmēr Hola savā "Instagram" profilā publiskoja kadrus no skaistumkopšanas procedūras.
Pēdējo reizi kopā redzēti aprīlī
Pēdējais modeles ieraksts, kas netieši varētu liecināt par saikni ar basketbolistu, publicēts šā gada 12. aprīlī. Tajā Hola redzama automašīnā, telefonā skatoties basketbola spēli. Lai gan no attēla nebija iespējams noteikt, kuru maču viņa vēro, pastāv varbūtība, ka modele sekoja Porziņģa gaitām NBA. Savukārt pēdējo reizi abi kopā publiski tika redzēti aprīļa sākumā ASV – spēlē, kuru no skatītāju rindām vēroja ne vien Sūkija ar Kristapu, bet arī Porziņģa tēvs Tālis, tēva dzīvesbiedre Zane un Zanes meita. Kopš tā laika ne basketbolists, ne modele kopīgas fotogrāfijas sociālajos tīklos vairs nav publicējuši.
Vai tas nozīmē, ka pāra attiecībās notikušas pārmaiņas, pagaidām nav zināms. Ne Kristaps Porziņģis, ne Sūkija Hola publiski nav komentējuši savu attiecību statusu, tāpēc runas par iespējamu šķiršanos šobrīd nav apstiprinātas.