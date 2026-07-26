VIDEO: “Vai viņi domā, ka atrodas zoodārzā?” Roberto Meloni asi reaģē uz cilvēku rīcību “Laima RendezVous Jūrmala 2026”
Foto: ekrānuzņēmums no video
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VIDEO: “Vai viņi domā, ka atrodas zoodārzā?” Roberto Meloni asi reaģē uz cilvēku rīcību “Laima RendezVous Jūrmala 2026”

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Dziedātājs un televīzijas personība Roberto Meloni sociālajos tīklos paudis sašutumu par cilvēku uzvedību, kas atradās aiz Krievijas estrādes leģendas Allas Pugačovas un viņas vīra, humorista Maksima Galkina, laikā, kad abi mākslinieki viesojās festivālā.

VIDEO: “Vai viņi domā, ka atrodas zoodārzā?” Rober...

Internetā nonācis video no starptautiskā mūzikas festivāla “Laima RendezVous Jūrmala 2026”, kur redzams, kā cilvēki filmē slaveno pāri. Tieši šāda fanu rīcība izraisījusi Roberto asu reakciju.

“Skatoties šo video, izjūtu riebumu pret šiem cilvēkiem, kuriem trūkst pieklājības un cieņas. Vai viņi domā, ka atrodas zoodārzā un filmē eksotiskus dzīvniekus?” raksta Meloni savā ierakstā platformā “Threads”.

Mūziķis uzsvēris, ka arī sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem pienākas cieņpilna attieksme un personīgā telpa.

“Vai viņi nespēj izrādīt pat kripatiņu pieklājības?” vaicā Roberto.

Ar krāšņiem priekšnesumiem un pasaules līmeņa mākslinieku uzstāšanos piektdien, 24. jūlijā, Dzintaru koncertzālē aizvadīta festivāla "Laima Rendezvous Jūrmala 2026" pirmā diena.

Festivāla "Laima Rendezvous Jūrmala 2026" 1. diena (24.07.2026.)

Ar krāšņiem priekšnesumiem un pasaules līmeņa mākslinieku uzstāšanos piektdien, 24. jūlijā, Dzintaru koncertzālē aizvadīta festivāla "Laima Rendezvous Jūrmala 2026" pirmā ...

Pugačova un Galkins bija starp festivāla viesiem, kas pulcējās Dzintaru koncertzālē, kur notika “Laima RendezVous Jūrmala 2026” koncerts. Festivāla otrajā dienā uz skatuves kāpa arī citi pašmāju un ārvalstu mākslinieki, tostarp Laima Vaikule, Noize MC, Monetochka, Sunstroke Project un citi izpildītāji.

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Festivāla "Laima Rendezvous Jūrmala 2026" 2. diena

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