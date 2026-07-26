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Trakā pasaule
Šodien 13:25
Zinātnieki neizpratnē: milzu baltā haizivs dodas pretējā virzienā nekā citas
Vairums balto haizivju vasarā dodas uz vēsākiem Atlantijas okeāna ūdeņiem pie Kanādas krastiem, taču vairāk nekā 635 kilogramus smagā baltā haizivs Bretons izvēlējusies pavisam citu maršrutu, pārsteidzot zinātniekus.
Haizivs, kuru pētnieki izseko kopš 2020. gada, pēdējoreiz fiksēta pie Floridas austrumu krastiem – vietā, kur šajā gadalaikā baltās haizivis sastopamas salīdzinoši reti.
Pētnieki pieļauj, ka Bretons seko zivju bariem, kas uzturas dziļākos ūdeņos. Lai gan ūdens virsmas temperatūra sasniedz aptuveni 31 grādu pēc Celsija, baltās haizivis regulāri ienirst vairākus simtus metru dziļumā, kur ūdens ir ievērojami vēsāks.
"Haizivis ne vienmēr ievēro noteikumus," atzīst organizācijas "OCEARCH" pētnieki, uzsverot, ka šis neparastais ceļojums vēlreiz apliecina – par balto haizivju migrāciju zinātniekiem joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu.