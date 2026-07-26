Slavenības
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VIDEO: Aļona Ostapenko pārsteidz fanus ar negaidītu talantu ārpus tenisa laukuma
Ir lietas, par kurām pat daudzi Aļonas Ostapenko līdzjutēji, iespējams, nebija dzirdējuši. Latvijas tenisiste sociālajos tīklos atklājusi vēl vienu savu aizraušanos, kas pārsteigusi fanus.
Sestdienas vakarā Aļona Ostapenko savā Instagram profilā publicēja īsu video no deju zāles. Eleganti saposusies un tērpusies sporta dejām piemērotā apģērbā, tenisiste demonstrēja savas deju prasmes, atklājot, ka sporta dejas ir viens no viņas hobijiem.
Ar video fani bija sajūsmā – komentāros netrūka komplimentu no dažādām pasaules valstīm, bet vairāki novēlēja Ostapenko nākamgad dejot arī tradicionālo Vimbldonas čempiones deju.
Interesanti, ka tikai dienu iepriekš tenisiste Rīgā bija devusies uz boksa treniņu, apliecinot, ka arī ārpus tenisa laukuma viņai netrūkst sportisku izaicinājumu.