Festivāla "Laima Rendezvous Jūrmala 2026" 2. diena
Ar krāšņiem priekšnesumiem un pasaules līmeņa mākslinieku uzstāšanos sestdien, 25. jūlijā, Dzintaru koncertzālē aizvadīta festivāla "Laima Rendezvous Jūrmala 2026" otrā ...
FOTO: krāšņi tērpi un slavenības priecē skatītājus festivāla "Laima Rendezvous Jūrmala 2026 " otrajā dienā
Jūrmalā turpinās īsti mūzikas svētki un sestdienas vakarā Dzintaru koncertzālē ar grandiozu vērienu izskanējusi Laimas Vaikules rīkotā festivāla "Laima Rendezvous Jūrmala 2026" otrā diena. Šis vakars pulcēja tūkstošiem mūzikas baudītāju un virkni sabiedrībā zināmu personību kas ieradās baudīt izcilu mūziku un brīnišķīgu vasaras atmosfēru.
Festivāla otrās dienas koncertā uz skatuves kāpa plašs un multinacionāls izpildītāju sastāvs kas apvienoja gan spilgtus duetus, gan dziļas muzikālas idejas, sniedzot neaizmirstamu un emocijām bagātu koncertu. Festivāla saimniece Laima Vaikule arī šajā vakarā bija parūpējusies par patīkamiem muzikāliem pārsteigumiem un lielisku gaisotni. Līdzās pasākuma saimniecei skatītājus priecēja tādi iemīļoti pašmāju mākslinieki kā Jānis Stībelis, Normunds Rutulis, Markus Riva un Dināra Rudāne.
Vakara īpašo noskaņu radīja arī spoži ārvalstu viesi. Uz Jūrmalas skatuves mirdzēja populārā dziedātāja Monetočka, leģendārais Andrejs Makarevičs, enerģiskais Noize MC un igauņu mūzikas leģenda Tõnis Mägi. Tāpat koncertā uzstājās talantīgais Dens Baurins, grupa "SunStroke Project" un dziedātājs Uku Suviste, piedāvājot publikai daudzveidīgu un augstvērtīgu programmu.
Kā ierasts pasākuma viesi bija īpaši piedomājuši par savu vizuālo tēlu demonstrējot gan klasisku eleganci gan vasarīgus un drosmīgus tērpus ko varēja lieliski novērtēt uz sarkanā paklāja. Festivāla otrā diena kārtējo reizi apliecināja ka šis notikums ir neatņemama un ļoti gaidīta Latvijas vasaras kultūras dzīves sastāvdaļa.