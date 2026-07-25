Prinča Harija un Meganas Mārklas vizīte Austrālijā 2026. gada aprīlī
Nopietna krīze laulībā: princis Harijs izmisīgi vēlas atgriezties Lielbritānijā, bet Megana ir kategoriski pret
Princis Harijs ir burtiski apsēsts ar vēlmi atgriezties Lielbritānijā, un karalis Čārlzs III esot gatavs dēlam palīdzēt. Taču šis plāns ir izraisījis nopietnu krīzi Saseksas hercogu laulībā – Megana Mārkla atgriezties atsakās, turklāt pret Harija "pusotru kāju karaļnamā" iebilst arī princis Viljams un citi ģimenes locekļi.
Tiek ziņots, ka Saseksas hercogs cer savas vizītes dzimtenē padarīt par regulāru ieradumu. Jūlija sākumā Harijs kopā ar sievu Meganu un abiem bērniem – septiņus gadus veco princi Ārčiju un piecgadīgo princesi Lilibetu – ieradās Lielbritānijā uz privātu tikšanos ar karali Čārlzu un karalieni Kamillu. Tā bija pirmā šāda reize pēdējo četru gadu laikā. Tomēr hercogiene nepavisam nav sajūsmā par ideju turpmāk pavadīt mazāk laika ASV.
Princis Harijs un Megana Mārkla ar bērniem Disnejlendā 2025. gada vasarā
"Zelta vidusceļš" ko aizliedza karaliene
Kā medijam "Sky News Australia" atklājis britu televīzijas kanāla "TalkTV" vadītājs un karaliskās ģimenes eksperts Kevins O'Salivans , Harijs ir apsēsts ar vēlmi daļēji atgriezties Apvienotajā Karalistē.
"Atcerēsimies, ka Harijs un Megana jau sākotnēji vēlējās šo hibrīda modeli – ierasties Lielbritānijā, piedalīties dažos oficiālos pasākumos, atklāt kādu bibliotēku, pārgriezt pāris lentītes un tad atgriezties Amerikā, lai pelnītu naudu," skaidro O'Salivans. "Taču tieši šo sistēmu nelaiķe karaliene Elizabete II savulaik kategoriski aizliedza. Viņa pateica skaidri: jūs esat vai nu iekšā, vai ārā – nekādu kompromisu te nebūs."
2025. gada 10. septembris. Princis Harijs ierodas tikties ar tēvu karali Čarlzu
Čārlzs ir gatavs piedot, bet Viljams saka "nē"
Eksperts apgalvo, ka Harijam šajā jautājumā varētu būt tēva atbalsts, taču citi augsta ranga karaļnama pārstāvji par to pat dzirdēt negrib. "Karalis ir mīkstsirdīgs – viņš vienkārši vēlas redzēt savus mazbērnus Ārčiju un Lilibetu. Domāju, ka viņš, visticamāk, piekristu kādai vienošanās, kas ļautu dēla ģimenei brīvi kursēt starp abām valstīm," uzskata eksperts. "Taču princis Viljams – kurš, starp citu, šobrīd faktiski vada karaļnamu (tas nav karalis, tas ir Viljams) – saka stingru nē. To nevēlas Kamilla, to nevēlas princese Anna un to nevēlas arī princis Eduards. Neviens no viņiem to negrib."
Zaudējuši popularitāti gan ASV, gan dzimtenē
Turklāt Harija plāniem kāju priekšā aizlikusi paša sieva. O'Salivans norāda, ka princi pamatīgi uztrauc jaunākās sabiedriskās domas aptaujas: "Viņš šobrīd ir apsēsts ar faktu, ka amerikāņu mīlestība pret Hariju un Meganu ir acīmredzami izplēnējusi. Nu, Harij, man tev ir sliktas ziņas – arī britiem jūs vairs nepatīkat." Tieši drūmo reitingu dēļ Harijs izmisīgi cenšas atgūt daļu no tās dzīves un slavas, ko reiz izbaudīja dzimtenē. Tikmēr Megana šo ieceri noraida saknē.
"Viņa viņu abu nākotni redz kā klasisku Amerikas sapni un neparko nevēlas atgriezties Lielbritānijā. Tieši tas šobrīd viņu starpā rada ļoti nopietnu spriedzi un rīvēšanos," piebilst eksperts.